اتحاد شركات التأمين يطالب بفسخ اتفاقية تحصيل المخالفات مع الأمانة

عمان- الغد- قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين، اليوم السبت، إنّ الاتحاد خاطب أمانة عمان الكبرى، بموجب كتاب خطي يوم الخميس الماضي للمطالبة بفسخ الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والأمانة والتي تفوض الاتحاد بتحصيل قيم المخالفات المرورية للمركبات الأجنبية لصالح أمانة عمان والتي تنتهي في العام٢٠٢٠.

ويذكر أن الاتحاد سبق وأن وقع هذه الاتفاقية عام 2014 بهدف تحصيل المخالفات المرورية لمراجعي المكتب الموحد للتامين الإلزامي في حميع المراكز والمعابر الحدودية وجمرك عمان والحرة الزرقاء من خلال إطلاق معاملة الشباك الواحد والتي تمكن المواطن من الحصول على التامين الإلزامي ودفع المخالفات من خلال مكتب التأمين الموحد.

وأضاف في بيان أنّه “لم تكن هناك آلية سابقة لتحصيل مخالفات المركبات الأجنبية، حيث قام المكتب الموحد بتحصيل ملايين الدنانير لصالح خزينة الدولة منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على التزام المركبات الأجنبية بالأنظمة المرورية داخل المملكة”.