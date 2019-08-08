اتحاد طلبة “اليرموك” يهدد بالاستقالة

أحمد التميمي

إربد– لوح مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك بتقديم استقاله جماعية، احتجاجا على محاولات تهميش الاتحاد الممثل الشرعي الوحيد للطلبة والمخول الوحيد للمطالبة بحقوق الطلبة.

وقال بيان أصدره الاتحاد، إن المجلس وصل لطريق مسدودة بالحوار مع رئاسة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة لأكثر القضايا الطلابية التي أثرت وأنهكت الطلبة.

وانتقد البيان قرار الحامعة بالدفع المسبق للدفع الجديدة 2017 فما بعد وتخفيض رسوم استيفاء دائرة القبول والتسجيل وانهاك اللحاق وراء استثناءات.

واعلن الاتحاد تجميد كافة التعاملات مع جميع دوائر الجامعه بما فيها رئاسة الجامعة التي كان يجب عليها اتخاذ قرارات انقاذيه قبل الوصول الي هذه النقطة الحرجة.

واكد البيان انقطاع الحوار لحين البدء بتنفيذ كافة المطالب الشرعية الطلابية التي وضعت في ثلاجة ديوان الرئاسة

ووفق البيان ان الاتحاد سيقوم بتنفيذ كافة الاجراءات من اجل توحيد الصف الطلابي واتباع كافة اساليب الضغط على الجهات المعنية بالقانون من اجل الوصول الى شرعية تنفيذ المطالب بالقانون

واكد البيان ان الاتحادات الطلابية في جامعة اليرموك لمتى ستبقى شكلية فقط.

واشار البيان الى ان الشارع الطلابي يقف بجانب الاتحاد ويشد من وازره وعزيمته ويرفض منهجية ممارسة الضغوط وتجميد المطالب الشرعيه ومحاولات لتفتيت الكتلة الطلابية، ورفض منهجية تغييب الوعي الطلابي، وضرب مطالب الشارع الطلابي التي تضر وتؤذي وحدة الجسم الطلابي من كافة الابعاد.