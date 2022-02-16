اتحاد عمال الأردن يشيد بانجازات شركة مناجم الفوسفات الاردنية

أشاد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن السيد مازن المعايطة، بانجازات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والمتمثلة في الأرباح القياسية التي حققتها الشركة للعام 2021.

وقال رئيس الاتحاد السيد مازن المعايطة في كتاب وجهه لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان ما وصلت اليه الشركة من أرباح مميزة ولم تتحقق عبر تاريخها، جاء نتيجة للجهود المخلصة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين في الشركة، لخدمة الاردن والاقتصاد الوطني، وكذلك العلاقة المميزة بين ادارة الشركة والعاملين، ما انعكس بشكل كبير ومباشر على زيادة الانتاج كما ونوعا.

وأعرب السيد المعايطة، بإسمه ونيابة عن رؤساء النقابات العمالية في الأردن، عن الاعتزاز بهذه الإنجازات، وما تقدمه الشركة من دعم للعاملين، وتقدير لجهودهم في مختلف مواقع العمل.