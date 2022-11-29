اتحاد عمان والإنجليزية يبلغان الدور النهائي لـ”سلة الناشئين”

خالد تيسير العميري



عمان- بلغ فريقا اتحاد عمان والإنجليزية، سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بعد تصدرهما جدول “المرحلة الترتيبية”، فيما سيخوض فريقا الجليل والأرثوذكسي لقاء فاصلا لتحديد المركز الثالث.

وفاز الإنجليزية ذهابا وإيابا على فرق: الجليل (78-73) (72-65)، والأرثوذكسي (76-50) (59-40) وتبادل الفوز مع اتحاد عمان (59-64) (65-59)، ليتصدر المرحلة الترتيبية برصيد 11 نقطة.

وحل اتحاد عمان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفوزه ذهابا وإيابا على الأرثوذكسي (71-63) (75-40)، ثم تبادل الفوز مع الجليل (65-57) (55-57)، ومع الإنجليزية (64-59) (59-65).

وجاء الجليل ثالثا برصيد 9 نقاط بعدما خسر ذهابا وإيابا مع الإنجليزية (73-78) (65-72)، وتبادل الفوز مع اتحاد عمان (57-65) (57-55)، وفاز على الأرثوذكسي ذهابا وإيابا (73-62) (78-54).

وتذيل الأرثوذكسي ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط من ست خسائر متتالية أمام فرق: اتحاد عمان (63-71) (40-75)، والإنجليزية (50-76) (40-59)، والجليل (62-73) (54-78).

ووفقا للبرمجة السابقة للمباريات، تنطلق سلسلة الدور النهائي لدوري الناشئين يوم بعد غد، في وقت ومكان يحددان لاحقا، علما بأن سلسلة النهائي التي ستجمع بين فريقي اتحاد عمان والإنجليزية تقام من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

كما سيخوض فريقا الجليل والأرثوذكسي لقاء فاصلا يوم بعد غد، لتحديد هوية الفريق الفائز بالمركز الثالث “الميدالية البرونزية”.