اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة يباشر اعماله الإدارية

بلال الغلاييني

عمان – باشرت الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة اعمالها الإدارية في مقر الاتحاد بالعاصمة عمان، بعد توقف دام اكثر من شهرين بسبب قرار الحكومة ايقاف النشاطات الرياضية واغلاق مقار الأندية والمراكز.

وقال الأمين العام للاتحاد أسامه الأسمر أن الأمانة العامة راجعت كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالعمل، وبدأت بانجاز المهام المطلوبة، موضحا أن النشاطات المتعلقة بالبطولات والاجتماعات والتي قرر الاتحاد في وقت سابق ايقافها، ستبقى متوقفة إلى حين انجلاء صورة الوباء بشكلها النهائي.

وينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا ومع قرار بعودة النشاطات بصورة كاملة وفتح مطارات دول منطقة غرب آسيا، عن المواعيد الجديدة لبطولاته، اضافة إلى تحديد مواعيد النشاطات الأخرى ومن أبرزها دورة مدراء البطولات، وهي الدورة التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا ايضا.

من ناحية أخرى طلب رئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي من الاتحاد الآسيوي اعتماد بطاقتين مؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية للشباب لمنطقة غرب آسيا، واقامة التصفيات الخاصة فيها في إحدى دول المنطقة، وفي حال موافقة الاتحاد الآسيوي على هذا الطلب فان منطقة غرب آسيا ستحجز بطاقتين مؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية للشباب (الشباب والشابات)، ما يخفف من الجهد والأعباء المالية على دول المنطقة بخلاف التصفيات الماضية التي كانت تقام في دول بعيدة.

ويذكر أن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه في العاصمة عمان في العام 2016 نشط في اقامة البطولات الرسمية (المنتخبات والأندية وكأس غرب أسيا)، في مواعيدها السنوية وشهدت مشاركة وتفاعلا كبير من اغلب دول المنطقة.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo