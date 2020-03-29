اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة يدرس ترحيل نشاطاته

بلال الغلاييني

عمان – يدرس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة ومقره الرئيسي في العاصمة عمان، العديد من الخيارات الخاصة برزنامته للعام الحالي، في ظل الأزمة الصحية التي تداهم دول المنطقة جراء تفشي فيروس كورونا، ما جعل الاتحادات الرياضية ومنها القارية تقرر الغاء أو تأجيل البطولات التي كان من المقرر أن تقام في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الاتحاد م. فواز الشرابي أن الاتحاد يدرس العديد من الخيارات المتاحة أمامه في الفترة الحالية، والتي من شأنها أن تتوافق مع المواعيد الجديدة للبطولات المهمة والرئيسية، موضحا انه بدأ بالتواصل مع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، خصوصا مع الاتحاد الآسيوي الذي يعتبر المرجعية لاتحاد غرب آسيا، وتحديدا فيما يتعلق بالبطولات التي يقيمها الاتحاد سنويا.

وشدد الشرابي على أن تفشي وباء كورونا في الكثير من الدول، جعل الاتحاد الدولي للعبة يلغي العديد من البطولات المهمة والكبيرة، والتي تعتبر رئيسية على أجندته الرسمية، في الوقت الذي اشار فيه الاتحاد الدولي إلى انه سيقيم بطولة العالم في كوريا الجنوبية هذا العام، الى جانب اقامة التصفيات الأولمبية للمناطق الآسيوية والأوروبية، وهي على الأرجح ستقام العام الحالي في حال تحسنت الأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى ضواء ذلك وأهمية اقامة البطولات العام الحالي، فإن خيار ترحيل بطولات غرب آسيا والنشاطات الأخرى إلى العام المقبل، هي الأنسب، مؤكدا أن هذا الخيار والأمور الأخرى سيتم عرضها ومناقشتها مع مجلس ادارة الاتحاد، لافتا بذات الوقت أن البطولات المتبقية للاتحاد هي فقط تصفيات الناشئين وكأس غرب آسيا.

وكان اتحاد غرب آسيا وحسب البيان الذي اصدره الأمين العام اسامه الأسمر في وقت سابق، أعلن من خلاله عن تأجيل تصفيات الناشئين التي كان من المقرر أن تقام في السعودية، إضافة الى تأجيل دورة مدراء البطولات.