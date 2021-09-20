اتحاد غرب آسيا يبحث مع الاتحاد السعودي ترتيبات بطولة تحت 23 عاما

عمان – الغد – بحث اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد السعودي الترتيبات النهائية الخاصة ببطولة غرب آسيا الثانية تحت ٢٣ عاماً المقررة في مدينة الدمام اعتباراً من 4تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وقام اتحاد غرب آسيا من خلال عبير الرنتيسي مديرة المسابقات وعروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية ورامي فواز ونداء عوض ممثلا شركة ” Spi “الراعي التسويقي للبطولة بزيارة إلى الرياض، تخللها عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الاتحاد السعودي: ابراهيم القباع مساعد الأمين العام وأحمد البحراني – مدير البطولة وإيهاب الحلبي – مدير العلاقات العامة ونديم نصار – مدير التسويق والدكتور خالد عوض – المنسق الطبي وصالح الذيب – إدارة المنتخبات السنية وفيصل الطويهر- المدير الإعلامي وعبد العزيز الخميس – لجنة المسابقات.

ونقلت الحسيني إلى الاتحاد السعودي تقدير اتحاد غرب آسيا على استضافته لبطولة تحت ٢٣ عاماً وكذلك بطولة الناشئين الثامنة، وأشادت بتعاونه الدائم مع نشاطات اتحاد غرب آسيا وحرصه على التفاعل معها.

وخلال الاجتماع جرى الاطلاع ما تم إنجازه حتى الآن من ترتيبات إدارية ولوجستية خاصة بالبطولة، إلى جانب التأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات المتبقية وفقاً للجدول الزمني المحدد، سواءً قبل البطولة أو أثناء إقامتها.

كما قام رامي فواز ونداء عوض ممثلا شركة Spi وبحضور اتحاد غرب آسيا بمناقشة الأمور التسويقية للبطولة والحقوق التجارية وحقوق البث التلفزيوني، والتأكيد على كافة الجوانب المتعلقة بذلك مع الاتحاد السعودي.

وجرى أيضاً الاطلاع مجدداً على تعليمات البطولة والالتزامات المترتبة على كافة الأطراف المعنية لتنطيمها، والاطلاع على البروتوكول الطبي الذي أعده الاتحاد السعودي للبطولة والذي سيطبق وفقاً للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقام وفد اتحاد غرب آسيا على هامش الزيارة بجولة تفقدية إلى ملاعب المباريات والتدريبات وفنادق الإقامة لوفود المنتخبات المشاركة والإداريين والحكام.

ويشارك في البطولة ١١ منتخباً وزعوا على 3 مجموعات، حيث ضمت الأولى منتخبات الأردن واليمن والكويت وعُمان، فيما المجموعة الثانية: فلسطين والإمارات ولبنان والعراق، بينما جاء المنتخب السعودي المضيف ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت بجواره منتخبا البحرين وسوريا.