اتحاد غرب آسيا يبحث مع الاتحاد العراقي تفاصيل بطولة الشباب

عمان-الغد- يواصل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إنجاز العديد من الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالبطولات التي سينظمها قريباً على مستوى الفئات العمرية للذكور.

و عقد اتحاد غرب آسيا اجتماعاً تنسيقياً مع الاتحاد العراقي لاستعراض تفاصيل بطولة الشباب الثانية لمواليد 2003 فما فوق، والتي يستضيفها الاتحاد العراقي في محافظة أربيل خلال الفترة من 20 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات: العراق (المستضيف)، الكويت، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، الإمارات، وتم تحديد يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) موعداً لقرعة منافساتها، بحيث تسحب في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة عمان، وسيتم بثها على قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.

واتفق الاتحادان خلال الاجتماع على أهمية البطولة، التي يهدف اتحاد غرب آسيا لإقامتها لضمان استمرار نشاط الفئة العمرية التي تستهدفها، وذلك في ظل عدم وجود بطولات لهذه الفئة على أجندة الاتحاد الآسيوي لهذا العام ضمن استراتيجية الاتحاد الآسيوي لتغيير الفئات العمرية المشاركة في التصفيات الآسيوية.

وتم خلال الاجتماع مطالعة مواعيد البطولة ونظامها وكذلك اتفاقية الاستضافة وما تتضمنها من ترتيبات تتعلق بمدينة أربيل المستضيفة والملاعب الرسمية التي ستقام عليها المباريات والملاعب التدريبية للبطولة وعددها، وأسماء الفنادق المقترحة، واستعراض تفاصيل تشكيل اللجنة المنظمة والأمور الطبية والحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني.

وكان المنتخب العراقي توّج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للشباب التي أقيمت منافساتها عام 2019 تحت ضيافة الاتحاد الفلسطيني وتحديداً على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في منطقة الرام، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً في البطولة.

وإلى جانب العراق والإمارات؛ شهدت تلك النسخة مشاركة منتخبات الأردن الذي جاء بالمركز الثالث وفلسطين (رابعاً)، البحرين (خامساُ) وقطر (سادساً).