اتحاد غرب آسيا يستعد لاطلاق بطولته الاولى لاندية السيدات

عمان – الغد – يستعد اتحاد غرب آسيا “واف” لإطلاق بطولته الأولى لأندية السيّدات المقررة بمدينة العقبة في الأردن خلال الفترة من 3 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث تحظى البطولة بمشاركة 5 أندية هي: ستارز أكاديمي اللبناني، الرفاع البحريني، نادي أبو ظبي، نادي أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني ونادي شباب الأردن.

وتأتي البطولة التي استحدثها “واف” ترجمة لتوجيهات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، الرامية لتطوير قطاع الكرة النسوية في المنطقة، من خلال تنظيم البطولات لمختلف الفئات العمرية التي تخدم استعدادات الأندية والمنتخبات في كافة الاستحقاقات، وكذلك عبر إعداد خطط وبرامج فنية تهدف إلى الإرتقاء باللعبة.

ومن المنتظر أن تحط الفرق المشاركة في البطولة رحالها بالأول من أكتوبر المقبل في مدينة العقبة، حيث سيستضيف هناك ملعب شركة تطوير العقبة جميع المباريات، فيما ستقيم الوفود في فندق مينا العقبة.

وحسب نظام البطولة، ستتنافس الفرق في مجموعة واحدة، تقام مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في الترتيب النهائي، وستقام مراسم قرعة البطولة يوم تشرين الاول (أكتوبر) المقبل عند الساعة (10 صباحاً بتوقيت عمّان) يليها الاجتماع التنسيقي (10:30) والمؤتمر الصحفي (12 ظهراً).

وحدد الاتحاد مواعيد المباريات، بحيث تبدأ المباراة الأولى عند الساعة (5 عصراً بتوقيت الأردن) تليها المباراة الثانية (8 مساءً) وتم مراعاة توزيع المباريات بالتساوي، ليلعب كل فريق مباراتين عصراً ومباراتين مساءً، حيث سيتولى التلفزيون الأردني (القناة الرياضية) بث جميع مباريات البطولة بالإضافة إلى موقع “Mycujoo”.

وفي سياق التحضيرات المتواصلة للبطولة، عقد اتحاد غرب آسيا اجتماعاً تنسيقياً مع الاتحاد الأردني لبحث آخر المستجدات للتأكيد على جميع الإمكانات لضمان نجاح النسخة الأولى من البطولة، فضلاً عن مناقشة الأمور اللوجستية والتنظيمية.

كما قام وفد من إتحاد غرب آسيا ومن الاتحاد الأردني بزيارة تفقدية إلى مدينة العقبة مؤخرا للاطمئنان على الوضع النهائي للتحضيرات في الملعب والفندق والاجتماع مع ممثلي سلطة منطقة العقبة وشركة تطوير العقبة لاستكمال التباحث في سبل التعاون لدعم البطولة.

ومن جانبها تستعد الفرق الخمسة لأول مشاركة غرب آسيوية، إذ تعمل على تعزيز وترميم صفوفها تمهيداً للظفر بلقب النسخة الأولى لأندية السيدات، وقطعت كرة السيدات شوطاً كبيراً على الصعيد الإقليمي، فبعد بطولة السيدات، تأتي بطولة الأندية لتستكمل مسيرة حافلة بالإصرار والعزيمة والعمل الدؤوب لتثبيت سيدات غرب آسيا على خارطة المحافل الدولية، فيما ستتوج بطولتا الناشئات والشابات في كانون الأول ديسمبر المقبل هذه المسيرة المتألقة.