اتحاد غرب آسيا يناقش مع الاتحادات الأهلية تفعيل المسؤولية الاجتماعية

عمان – الغد – ينظم اتحاد غرب آسيا لكرة القدم “واف” يوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) الحالي في فندق كيمبنسي في عمان ورشة عمل مع ممثلي الاتحادات الأهلية الأعضاء للتباحث حول المسؤولية الاجتماعية، وذلك لتأكيد دوره الفعّال في هذا المحور.

ويأتي تركيز “واف” على مسؤوليته الاجتماعية ترجمة لتوجيهات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا، الذي يشدد على الدوام على أهمية استثمار كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، للتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال رفع مستوى التفاعل معها.

وذكر خليل السالم الأمين العام للاتحاد، أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية اتحاد غرب آسيا لتفعيل وتطوير قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الرياضي، وتعميق روح المبادرة والمشاركة جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لدى الاتحادات الأعضاء سواء على صعيد الأفراد أو الجماعات.

وسيتم التباحث والتشاور خلال الورشة في المبادرات المختلفة لدى اتحادات غرب آسيا، وكيفية الاستفادة منها للخروج بتوصيات وبرامج موحدة تخدم المنطقة، وعلى أن يتم نقل هذه الأفكار بشكل بنّاء لاحقاً إلى الاتحاد الآسيوي.