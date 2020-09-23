اتحاد غرب آسيا ينظم ورشة عمل عن برنامج الواعدات

عمان – الغد – ينظم اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوم الأربعاء ورشة عمل عن برنامج الواعدات الإناث في منطقة غرب آسيا.

وتأتي الورشة التي تقام عبر التطبيق الالكتروني Microsoft Teams من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، استكمالاً لخطة وبرامج اتحاد غرب آسيا في تفعيل ورشات العمل المتعلقة بالإناث في المنطقة، وضمن استراتيجيته لتطوير كرة القدم النسوية في المنطقة، لتطوير فئة الواعدات ومساعدة الاتحادات الاعضاء على وضع الاستراتيجيات الناجحة بهذا المجال.

وستشهد الورشة مشاركة ماساهيرو سوجي ياما ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحديث عن برنامج الواعدات للإناث في القارة، كما ستتضمن عرضين يقدمهما ممثلان عن الاتحادين الأردني واللبناني للاطلاع على تجربتهما الخاصة بهذا البرنامج، وذلك بغرض تبادل الأفكار بين الاتحادات الاعضاء المختلفة.

ومن المنتظر أن تشهد الورشة مشاركة واسعة، بعدما طلب اتحاد غرب آسيا من الاتحادات الأعضاء تسمية ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد من مسؤولي الكرة النسوية والواعدات لحضورها.