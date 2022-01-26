اتحاد كرة السلة يؤجل أنشطته ومبارياته

قرر اتحاد كرة السلة، تأجيل مباريات الدوري الممتاز، التي كان مقررا اقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وجاء التأجيل، بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة، وحرصا من الاتحاد على سلامة أفراد منظومة كرة السلة.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد السلة ، في خبر، اليوم الاربعاء، أنه تقرر إقامة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة، حيث يقام لقاء كفريوبا والجبيهة الساعة 4 مساء، وتقام مباراة الأرثوذكسي والجليل الساعة 6 مساء، ثم تقام مباراة الأهلي والوحدات الساعة (8 مساء).

كما قرر الاتحاد تأجيل مباريات دوري سن 14 ناشئين وسن 16 ناشئات، إلى إشعار آخر.