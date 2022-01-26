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اتحاد كرة السلة يؤجل أنشطته ومبارياته

12:11 م2022-01-26
Jordanian men take part in a training session of the Jordanian professional Orthodox Basketball Club, which was established in 1952, in Amman, on August 31, 2019. - The Jordanian national team has recently taken part in the Basketball World Cup in China, its second participation after 2010 in Turkey. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

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قرر اتحاد كرة السلة، تأجيل مباريات الدوري الممتاز، التي كان مقررا اقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وجاء التأجيل، بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة، وحرصا من الاتحاد على سلامة أفراد منظومة كرة السلة.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد السلة ، في خبر، اليوم الاربعاء، أنه تقرر إقامة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة، حيث يقام لقاء كفريوبا والجبيهة الساعة 4 مساء، وتقام مباراة الأرثوذكسي والجليل الساعة 6 مساء، ثم تقام مباراة الأهلي والوحدات الساعة (8 مساء).

كما قرر الاتحاد تأجيل مباريات دوري سن 14 ناشئين وسن 16 ناشئات، إلى إشعار آخر.

12:11 م2022-01-26
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