اتحاد كرة السلة يختار “فريق النجوم” ويتوج أصحاب الجوائز الفردية

خالد العميري

عمان – أسدل الستار عن موسم كرة السلة الأردنية للرجال مساء يوم أول من أمس على صالة الأمير حمزة، بتتويج فريق الأهلي بطلا لدوري “كومهو” الممتاز للمرة 24 في تاريخه، بعد أن كان الأهلي قد افتتح الموسم بتتويجه بطلا لكأس الأردن للمرة الثالثة في تاريخه، فيما حل الوحدات وصيفا للبطولتين.

فريدي إبراهيم.. أفضل صانع ألعاب

وطبقا للأرقام الفردية للاعبي الأندية في الموسم المضغوط لدوري كرة السلة 2020، فقد كان لاعب النادي الأهلي فريدي إبراهيم، يقود التشكيلة المثالية التي اختارتها (الغد) بالتزامن مع إعلان اتحاد كرة السلة عن “فريق النجوم”، حيث يتولى فريدي صناعة ألعاب التشكيلة، بعد تسجيله 314 نقطة في 16 مباراة بمعدل 19.65 نقطة في المباراة الواحدة، كما بلغ مجموع متابعاته 78 بمعدل 4.85 متابعة في المباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 106 تمريرة بمعدل 6.65 تمريرة في المباراة، إلى جانب قيامه بـ35 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 2.15 سرقة في المباراة الواحدة، فيما بلغ اجمالي فاعليته 331 وبمعدل 20.65 في المباراة.

سامي بزيع.. أفضل لاعب ومسجل ثلاثيات

ويتواجد لاعب نادي الجبيهة سامي بزيع في مركز “الشوتينغ غارد” طبقا لأرقامه، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز “MVP”، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات بعد نجاحه في تسجيل 47 من إجمالي 113 فرصة، وبنسبة نجاح بلغت 41.5 %، في الوقت الذي سجل فيه 256 نقطة من إجمالي 12 مباراة وبمعدل 21.33 نقطة في كل مباراة، وبلغ مجموع متابعاته 69 بمعدل 5.75 متابعة في المباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 86 بمعدل 7.17 تمريرة في المباراة، إلى جانب قيامه بـ24 سرقة ناجحة للكرة بمعدل سرقتين في المباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 285 بمعدل 23.75 في المباراة.

أمين أبو حواس.. “الهداف”

وتواجد لاعب نادي الوحدات أمين أبو حواس في مركز “السمول فوروورد”، حيث فاز بجائزة أفضل مسجل “الهداف” بعد تسجيله 339 نقطة في 15 مباراة، بمعدل 22.6 في المباراة الواحدة، وبلغ مجموع متابعاته 86 بمعدل 5.73 متابعة في كل مباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 39 تمريرة بمعدل 2.6 تمريرة في كل مباراة، إلى جانب قيامه بـ25 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.67 سرقة في كل مباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 295 بمعدل 19.67 في المباراة.

أحمد عبيد.. “الباور فوروورد”

وشغل لاعب نادي الجبيهة أحمد عبيد مركز “الباور فوروورد” في التشكيلة المثالية، بعد تسجيله 354 نقطة في 17 مباراة بمعدل 20.82 نقطة في كل مباراة، وبلغ مجموع متابعاته 165 بمعدل 9.76 متابعة في المباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 55 بمعدل 3.29 تمريرة في المباراة الواحدة، إلى جانب قيامه بـ15 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 0.88 سرقة في كل مباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 371 بمعدل 21.82 في المباراة.

محمد شاهر.. “السنتر”

وتواجد لاعب النادي الأهلي محمد شاهر في مركز “السنتر”، حيث سجل 285 نقطة في 17 مباراة بمعدل 16.76 نقطة في المباراة الواحدة، وبلغ معدل متابعاته 174 نقطة بمعدل 10.26 متابعة في كل مباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 32 تمريرة بمعدل 1.88 تمريرة في كل مباراة، إلى جانب قيامه بـ 31 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.86 سرقة في كل مباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 400 بمعدل 23.58 في المباراة.

“الغد” تختار التشكيلة الرديفة

في المقابل، وقع اختيار “الغد” على المدير الفني لنادي كفريوبا، الدكتور إبراهيم العصعوص لتولي مهمة قيادة التشكيلة الرديفة لدوري “كوهمو” الممتاز، بعد نجاحه مع كفريوبا في الظفر بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، إلى جانب قراءته المثالية للمباريات وتوظيف لاعبيه بالشكل الصحيح طبقا للإمكانيات المتاحة، ليكون واحدا من أفضل المدربين هذا الموسم، رغم أن نسبة فوزه بلغت 52 % فيما بلغت نسبة الخسارة %48، وهي نسبة لا تفوق نسبة الفوز التي حققها المدرب يوسف أبو بكر مع الوحدات، والتي بلغت 65 %.

وجاء لاعب نادي الوحدات محمود عابدين في مركز قيادة الألعاب، بعد حصوله على جائزة أفضل ممرر في الدوري بـ 113 تمريرة حاسمة في 15 مباراة وبمعدل 7.53 تمريرة في كل مباراة، فيما تواجد لاعب نادي الجليل إبراهيم حماتي في مركز “الشوتينغ غارد” بعد حصوله على جائزة أفضل سارق كرات في الدوري بـ31 سرقة ناجحة للكرة في 10 مباريات بمعدل 3.1 سرقة في كل مباراة، فيما تواجد لاعب نادي كفريوبا يزن الطويل في مركز “السمول فوروورد” بعد مساهمته المباشرة في احتلال فريقه للمركز الثالث بتسجيله 249 نقطة في 16 مباراة بمعدل 15.56 نقطة في المباراة الواحدة.

وتواجد قائد النادي الأهلي زيد عباس في مركز “الباور فوروورد” بعدما بلغ إجمالي نقاطه المسجلة 196 في 15 مباراة بمعدل 13.07 نقطة في كل مباراة، كما بلغ إجمالي فاعليته 284 بمعدل 18.93 في المباراة، فيما تواجد لاعب ارتكاز نادي كفريوبا خالد أبو عبود في مركز “السنتر” بعد فوزه بجائزة أفضل متابع للكرات بـ198 متابعة في 16 مباراة بمعدل 12.37 متابعة في كل مباراة.