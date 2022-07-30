اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته مع أركان المنظومة

بدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم، سلسلة اجتماعاته مع أركان المنظومة، لبحث أجندة البطولات المحلية للمواسم القادمة.

وعقد الاتحاد اليوم السبت، اجتماعاً مع ممثلي أندية المحترفين، قدم في بدايته مقترح العودة إلى الأجندة السابقة، ابتداءً من الموسم القادم، تماشياً مع قرار الاتحاد الآسيوي والذي أعاد جدولة مسابقاته، لتقام ضمن الفترة ذاتها ابتداءً من العام 2023، بحيث ينطلق الموسم محلياً في منتصف شهر حزيران القادم ببطولة درع الاتحاد والتي ستستمر حتى نهاية تموز، قبل إقامة مباراة السوبر بداية آب، ثم دوري المحترفين بنفس الشهر، على أن ينتهي الموسم في أيار من العام الذي يليه 2024، والذي يتخلله أيضاً مباريات بطولات كأس الأردن والدرجات الأولى والثانية والثالثة والفئات العمرية.

كما، أوضح الاتحاد، أن المقترح يتضمن استحداث بطولة في العام المقبل، تنطلق خلال شهر آذار، وتستمر لغاية أيار، قبل انطلاق نهائيات آسيا 2023، حيث تهدف هذه البطولة للحفاظ على الاستقرار الفني للمنظومة، وتجنب فترة الانقطاع الطويل عن التدريبات والمباريات التنافسية خلال فترة ما بين الموسمين، بالإضافة إلى تغيير نظام بطولة درع الاتحاد بما يضمن زيادة عدد المباريات.

ويأخذ المقترح بعين الاعتبار، فتح باب التسجيل لثلاث فترات رئيسية، تبدأ الأولى مطلع العام قبيل انطلاق البطولة المستحدثة، والثانية خلال شهري حزيران وتموز، وتسبق بدء الموسم 2023-2024، ثم الفترة الثالثة بين مرحلتي الذهاب والإياب لدوري المحترفين.

وأكدت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار وفق خبر رسمي صادر عن اتحاد الكرة ، أن الاجتماع يهدف لعرض المقترح، والذي جاء بعد أن تدارس الاتحاد عدة تصورات مقترحة للموسم القادم، بهدف إطلاع الأندية عليها، لتبادل الآراء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتحديات التي ترافق تطبيقها، وبحث سبل تجاوزها.

وأضافت : نتطلع إلى أن تتقدم الأندية بمقترحاتها ووجهات نظرها بشأن جدولة الموسم القادم، خاصة وأنه يشكل نقطة التحول بين الأجندة الحالية، والجدولة الجديدة.

ولفت الاتحاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من اللقاءات مع ممثلي الأندية ومدربيها وأصحاب الاختصاص، للوقوف على مختلف التحديات الفنية والمالية والإدارية قبيل الاستقرار على الأجندة الأكثر توافقاً، لاعتمادها للموسم القادم.

في المقابل، تبادلت الأندية وجهات النظر بشأن التحديات الفنية والمالية التي ترافق مختلف المقترحات لتحول الأجندة الموسمية خلال السنوات القادمة، سيما العام القادم والذي سيشهد العودة إلى انطلاق المسابقات الرئيسية صيفاً، مؤكدة أن العائق المالي هو التحدي الرئيسي في حال الاتجاه لإبرام تعاقدات لمدة زمنية أطول خلال العام القادم، سعياً لخوض البطولة المستحدثة والتي تسبق انطلاق الموسم 2023-2024.

بدوره، أكد الاتحاد على أهمية تسويق البطولة المستحدثة، لتعزيز مداخيل الأندية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تدارس الأندية لجميع الخيارات وتقديم مقترحاتها بشكل مستفيض خلال الأيام القادمة، لعرضها على اللجان المختصة، خاصة فيما يتعلق بتمديد التعاقدات، قبيل عقد سلسلة من الاجتماعات تهدف للخروج برؤية توافقية وتشاركية قبل اعتماد الأجندة بشكل نهائي.

وكان الاتحاد قد وجه الدعوة لممثلي أندية المحترفين والمدراء الفنيين للفرق، للاستماع لوجهات النظر الفنية والإدارية الخاصة بتغيير أجندة البطولات. -(بترا)