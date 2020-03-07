اتحاد كرة القدم يحتفل باليوم العالمي للمرأة – صور

عمان – الغد – احتفل الاتحاد الاردني لكرة القدم، اليوم السبت ، على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب باليوم العالمي للمرأة.

ويأتي الحفل ضمن حرص الاتحاد على مواصلة ودعم وتشجيع الكرة النسوية استكمالاً لمسيرة البناء والتطوير التي أطلقها بغية الارتقاء باللعبة إلى مصاف العالمية.

وشهد الاحتفال مشاركة لاعبات مراكز سمو الأمير علي للواعدات، بحضور مسؤولة الكرة النسوية سولين الزعبي، وتخلله العديد من الفعاليات الكروية، التي شهدت تجاوباً رائعاً من الحاضرين، حيث إقيمت مباريات ودية بين المراكز المشاركة.

ويحتفل اتحاد الكرة سنوياً بهذا اليوم، تماشياً مع الاتحاد الآسيوي إلى جانب الاتحادات الوطنية الأعضاء في دعم كرة القدم النسوية، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم في كافة أرجاء القارة.