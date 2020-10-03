“اتحاد الكرة” يرفع قيمة الدعم المالي للأندية إلى 250 ألف دولار

عمان-الغد- قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، في بيان للاتحاد، رفع قيمة الدعم المالي للأندية في ظل جائحة كورونا، ليصل إجمالي المبلغ لـ 250 ألف دولار.

وبعد أن تدارست اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت 3 تشرين الأول عبر تقنية الفيديو “عن بُعد”، مطالبات أندية المحترفين بزيادة قيمة الدعم، في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها كرة القدم الأردنية، تقرر منح كل فريق ضمن دوري المحترفين مبلغ (18.3) ألف دولار.

كما أقرت اللجنة دعماً مالياً لفرق الدرجة الأولى بقيمة (2.1) الف دولار لكل ناد، ليصل إجمالي الدعم للمحترفين والأولى إلى (250) الف دولار.

ووجهت اللجنة، إلى مراجعة وتطوير مصفوفة الإجراءات المتبعة وآلية تنظيم البطولات المحلية خلال جائحة كورونا، ومراعاة متغيرات تعامل الجهات الرسمية مع تطورات الوضع الوبائي، وانعكاس ذلك على نشاط مختلف القطاعات، سيما الرياضية منها.

ووفقاً لذلك، سيعمل الاتحاد الأردني لكرة القدم، على تطوير مصفوفة الإجراءات، آخذاً بعين الاعتبار، ضمان استمرارية بطولاته وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً، دون اللجوء لتأجيل المباريات، إلا كخيار أخير، ضمن سلسلة إجراءات التعامل مع المستجدات الوبائية، مع مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المشدد، للحفاظ على السلامة العامة لأركان المنظومة.

ومع نهج الاتحاد الراسخ تجاه قطاع الفئات العمرية، وأهميته البالغة لمستقبل كرة القدم الاردنية، فإن لجنة الطوارئ قررت استكمال كافة بطولات الفئات العمرية، بعد ان يخضع جميع اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية والتنظيمية لفحوصات كورونا خلال الأيام القادمة، والاطمئنان على سلامتهم، تأهباً لإعادة جدولة المباريات، مع الأخذ بعين الاعتبار، إجراء فحوصات دورية للحفاظ على السلامة العامة.