اتحاد كرة القدم يعقد ورشة طبية للأندية المشاركة آسيوياً

عمان – الغد – ينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم، ورشة عمل طبية لأندية الوحدات، الفيصلي، والسلط والتي ستشارك آسيوياً ببطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الحالي 2021.

ويتضمن برنامج الورشة التى تقام عن بُعد، خلال الفترة من 7-11 الجاري، بإشراف نائب رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد، الدكتور يحيى المحارمة، شرحا تفصيليا عن أهم الإجراءات الصحية التي سيتبعها الاتحاد الآسيوي بما يخص إجراء فحوصات المنشطات داخل وخارج الملعب، ومسؤوليات اللاعبين والأطقم الطبية، خلال المعسكرات والتدريبات والبطولات.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الآسيوي اعتماد د.المحارمة مسؤولاً طبياً عن منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحرص الاتحاد الأردني على إقامة مثل هذه الورش الطبية التي تسهم بزيادة وعي أركان اللعبة حول أخطار المنشطات، وكيفية مكافحتها.