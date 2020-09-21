اتحاد كرة القدم يعلن اسماء الحُكّام المرشحين للقائمة الدولية

عمان – أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أسماء الحكام المرشحين والمرشحات للمنافسة على القائمة الدولية 2021.

ويتنافس 31 حكماً وحكمة لحصد المقاعد الدولية المخصصة للأردن للعام 2021، وفق الترشيحات التي جاءت على ضوء المستوى الفني والبدني الذي قدمه الحُكّام.

ووفق خبر صادر عن اتحاد الكرة، فقد حددت دائرة الحكام المعايير والشروط لاختيار الحكام الذين سيمثلون الأردن دولياً العام المقبل، وسيخضع المرشحون لاختبارات لياقة بدنية، وفحوصات طبية منتصف الشهر المقبل.

وجاءت قائمة الترشيح على النحو التالي:حُكّام الساحة: يتنافس 9 حكام على 6 مقاعد مخصصة للأردن على القائمة وهم؛ أدهم مخادمة، محمد عرفة، أحمد فيصل، أحمد يعقوب، محمد مفيد، مراد زواهرة، إبراهيم سمارة، قيس غوانمة، صدام عمارة.

الحكم المساعد: يتنافس 13 حكماً لحصد 8 مقاعد دولية وهم؛ أحمد مؤنس، محمد بكار، محمود ظاهر، عبد الرحمن عقل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، حمزة ابو عبيد، حمزة سعادة، سفيان طاهات، عبد العزيز الخوالدة، عمرو عجاج، قيس خميس، محمد محرم.

السيدات: سمّت الدائرة الحكمتين إسراء مبيضين، وحنين مراد لشغل مقعدي “الساحة”، على الطرف الآخر سيكون مقعدي “المساعد” للحكمتين صابرين العبادي وإسلام العبادي.

كرة الصالات: يتنافس 5 حُكّام على مقعدين: إبراهيم الخلايلة، محمد خليل، محمد أبو طوق، عبد الرحمن أبو طوق، ليث كنعان. -(بترا)