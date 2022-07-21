اتحاد كرة القدم ينظم بطولة رباعية دولية بمشاركة النشامى

أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات استضافة وتنظيم بطولة ودية رباعية، في شهر أيلول القادم، بمشاركة منتخب النشامى إلى جانب العراق وعُمان وسوريا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 27 أيلول في العاصمة عمان، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، ويتطلع الاتحاد من خلالها، إلى رفع مستوى جاهزية النشامى للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها خوض كأس آسيا في العام القادم 2023، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية، لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني الأول على المدرجات.

وبحسب جدول ونظام البطولة، يخوض النشامى المواجهة الأولى في 23 أيلول أمام المنتخب السوري، ويلتقي العراق مع عُمان على الطرف الآخر، على أن يشهد يوم 26 من الشهر ذاته لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن منتخب النشامى وصل إلى كأس آسيا بعد تصدر مجموعته في التصفيات، والتي ضمت الكويت وإندونيسيا ونيبال، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وينتظر أن يخوض في العام القادم بطولة غرب آسيا إلى جانب النهائيات القارية.