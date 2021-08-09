اتحاد كرة القدم يواصل زياراته لأندية المحترفين

عمان – الغد – يواصل الاتحاد الأردني لكرة القدم، زياراته لأندية دوري المحترفين، لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين، واستعراض سبل تطوير المنظومة بشكل عام.

وينتظر أن يزور وفد الاتحاد، ناديي الوحدات وشباب الأردن اليوم الاثنين ، استكمالا للجولات واللقاءات في أندية الوسط والشمال، والتي ستشمل أيضاً في الأيام القادمة أندية سحاب، الجزيرة والبقعة.

ويهدف الاتحاد من خلال خطط عمله وبرامجه الاستراتيجية، إلى تعزيز العلاقة التشاركية والوثيقة التي تربطه بالأندية كافة، في ظل أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع جميع أركان المنظومة، تهدف لإثراء مسيرة العمل، وتعزيز سبل تجاوز التحديات المحيطة.