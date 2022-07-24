اتحاد كرة اليد يبدي رغبته باستضافة بطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات

بلال الغلاييني

عمان – أبدى مجلس ادارة اتحاد كرة اليد رغبته في استضافة بطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات، والمقررة أن تقام خلال شهر شباط (فبراير) 2023، وذلك بعد أن تم عرض طلب الاستضافة من قبل الاتحاد الآسيوي.

وناقش مجلس ادارة الاتحاد في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة د. تيسير المنسي طلب استضافة البطولة، حيث ابدى المجلس رغبته الأكيدة، خصوصا وأن اقامة البطولة يأتي في الوقت الذي يركز فيه الاتحاد على المنتخبات الوطنية ودفعها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال د. المنسي، “طلب الاتحاد الآسيوي من اتحادنا استضافة البطولة، نظرا لما يملكه الاتحاد من امكانيات تنظيمية عالية، وكوادر إدارية وفنيةاصحاب خبرات واسعة في هذا المجال، خصوصا وأن الاتحاد سبق له وأن استضاف الكثير من البطولات الآسيوية التي حققت نجاحات واسعة على كافة الصعد، وأن الاتحاد لديه المقدرة على تنظيم مثل هذه البطولات واخراجها بالصورة التي تستحقها، وأن الموعد المحدد للبطولة يتناسب مع برامج الاتحاد الشاملة، وخصوصا تلك التي تعنى بالمنتخبات الوطنية”.

واشار المنسي إلى أن الاتحاد ينتظر من قبل الاتحاد الآسيوي استكمال الإجراءات المتعلقة باستضافة البطولة، حتى يتسنى لنا البدء باعداد الترتيبات الفنية والإدارية التي تكفل استضافة مثالية، في الوقت الذي شدد فيه المنسي على أهمية تكاثف جهود الجميع في الوقوف بجانب الاتحاد في اخراج هذا الحدث بالصورة المثالية.

ولفت المنسي إلى انه وفور تلقي الخطاب الرسمي من الاتحاد الآسيوي، سيتم العمل على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بتنسيب من لجنة المنتخبات الوطنية، ومن ثم دعوة المنتخب لمباشرة التدريبات وفق برنامج فني خاص بهذه المشاركة.

ويذكر أن اتحاد اللعبة سبق له وأن استضاف النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا، والتي جرت في العاصمة عمان في العام 2018، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحصيل المركز الثاني، بعد المنتخب الإيراني الذي توج اللقب، مثلما شارك المنتخب الوطني في النسخة الأولى، والتي جرت في العاصمة القطرية الدوحة خلال العام 2016، حيث تمكن المنتخب الوطني من الفوز بالمركز الثاني، بينما تحصل المنتخب القطري على المركز الأول.