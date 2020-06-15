اتحاد كرة اليد يدعو المنتخبات للتدريب خلال الاسبوع الحالي

عمان – دعا اتحاد كرة اليد، المنتخبات الوطنية للبدء بالتدريبات خلال الأسبوع الحالي، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ووجه الاتحاد الدعوة لمنتخبي الشباب والناشئين، لمزاولة التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف طويلة، فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الدعوة للتدريبات يرافقها التزام كامل بالبروتوكول الطبي للحفاظ على سلامة اللاعبين خوفا من فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأثنين أن الاتحاد وبعد اجتماعاته المتكررة التي عقدها مع الإداريين والمدربين، قرر دعوة لاعبي منتخبي الشباب والناشئين لاستئناف التدريبات خلال الايام القليلة المقبلة، استعدادا للمنافسات الرسمية.

ولفت إلى أن المدربين والإداريين خضعوا لفحوصات كورونا، بانتظار بدء فحوصات اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، مضيفا ” قبل عودة التدريبات، سيخضع اللاعبون لفحوصات متنوعه منها فحص كورونا، كما ستشهد التدريبات، التزاما بالبروتوكول الصحي، بإطار المشاركة في الجهد الوطني لمكافحة انتشار الفيروس”.