اتحاد كرة غرب آسيا يبحث مع نظيره العربي تعزيز التعاون والتنسيق

عمان –الغد – بحث اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد العربي لكرة القدم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، خلال اجتماع تنسيقي في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد الماضي، بين الأمينين العامين لاتحادي غرب آسيا والاتحاد العربي خليل السالم ود. رجاالله السلمي، بحضور الأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان وعبير الرنتيسي مديرة المسابقات وفرح بدارنة مديرة الشؤون الدولية والتطوير في اتحاد غرب آسيا.

وناقش السالم والسلمي خلال الاجتماع آليات إيجاد صيغ توافقية بين الاتحادين وتحديداً على مستوى تنظيم بطولاتهما السنوية بشكل يضمن عدم تداخل مواعيدها، إلى جانب استعراض طبيعة الفئات المستهدفة في هذه البطولات، والحديث عن العديد من الخطط والبرامج المرتبطة بالتطوير والدورات التدريبية وورش العمل.

واعتبر الأمينان العامان أن وجود 12 اتحاداً أهلياً عربياً تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، بالتزامن مع تواجدها ضمن منظومة الاتحاد العربي يشكل قاسماً مشتركاً، يدفع نحو تعزيز عملية التنسيق أثناء إعداد أجندتي الاتحادين، واتفقا على أن ذلك يسهم بشكل كبير بتعظيم الفوائد لدى الاتحادات من خلال تعزيز فرص مشاركتها في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادان أو أغلبها.

وأكد السالم والسلمي أهمية الأدوار التي يقوم بها الاتحادان في الإقليم في ظل مسؤولياتهما المشتركة تجاه دعم كرة القدم وضرورة الاستمرارية بتنفيذ هذه الأدوار وتطويرها لتشمل قطاعاتها كافة.