اتفاقيات منح مالية لـ50 مشروعا رياديا الأسبوع المقبل

طارق الدعجة

عمان- رجح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد أن يتم توقيع اتفاقيات تقديم منح مالية لـ50 مشروعا رياديا ضمن برنامج “بهمتكم” للمشاريع الشبابية الاسبوع المقبل وذلك على ابعد تقدير.

وبين الكايد في تصريح لـ”الغد” أن البرنامج الذي اطلق بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي على شكل منح غير مستردة بقيمة تصل إلى 5 آلاف دينار كسقف أعلى لكل مشروع ضمن شروط ومعايير محددة فميا تشكل نسبة مساهمة المؤسسة من الدعم

90 % ونسبة مساهمة صاحب المشروع 10 %.

يشار الى ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تلقت حوالي 2500 طلب من أصحاب مشاريع ريادية من مختلف محافظات المملكة للاستفادة من برنامج “بهمتكم” للمشاريع الشبابية فيما سيتم اختيار 50 مشروعا من بين هذه الطلبات ضمن اسس ومعايير محددة.

واضح الكايد أن المؤسسة من خلال اللجنة المشكلة لتقيم الطلبات شارفت على الانتهاء من من التقيم الفني والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير التي وضعت كشرط للحصول على المنحة.

وأكد الكايد ان البرنامج “ بهمتكم” يهدف الى بناء قدرات الشباب في اعداد خطط العمل اللازمة لتحويل افكار مشاريعهم الى مشاريع انتاجية او تطوير مشاريعهم القائمة ودعم فرص تشغيل الشباب في المحافظات في مشاريع ريادية ومبتكرة من قبلهم في محافظاتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والتنظيمية وتقديم الدعم المالي لتأسيس شركات خاصة بهم يستطيعون من خلالها الولوج إلى سوق العمل وبناء مشاريع جديدة.

كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب نحو مشاريع التشغيل الذاتي مما يساهم في تقليل نسبة البطالة ومحاربة الفقر وتشجيع أصحاب المشاريع على الترابطات الوطنية والتكامل مع سلاسل القيمة إضافة إلى تشجع باقي الشباب على الاقتداء بهم والبدء بمشاريع اقتصادية تحقق عائدا مستداما يساهم بتحقيق أهداف المؤسسة بتطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية لتعزير قدراتها وتنافسيتها.

ووفق معايير التقييم الفني واختيار المشاريع المؤهلة تعطى الأولوية للمشاريع المتميزة غير التقليدية والمشاريع التي لديها فرصة عالية على النمو وهناك طلب مثبت ومتزايد على المنتج أو الخدمة، وان يتمتع المنتج أو الخدمة بجودة عالية وله فرصة كبيرة في استحداث وظائف جديدة.

كما تعطى الأولوية للمنتجات أو الخدمات التي لها ميزة تنافسية كبيرة وهناك فرصة كبيرة لبيعها في السوق المحلي أو الخارجي وللمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ترابطات وطنية مثل تصنيع المنتج لدى مصانع أو مشاغل أردنية قائمة (استخدام خطوط إنتاج وعمال شركات قائمة) والتسويق من خلال عقود مع شركات تسويق وموزعين وتجار والتوصيل من خلال عقود مع شركات توصيل مختصة.