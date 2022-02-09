اتفاقية أردنية مصرية في مجال الإدارة وشؤون الوظيفة العامة

وقع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور صالح الشيخ، خطة عمل ثنائية لعامي 2022-2023 في مجال الإدارة وشؤون الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

جاء ذلك في ختام زيارة الدكتور الشيخ إلى المملكة على رأس وفد، ضم رئيس الإدارة المركزية لموازنة وظائف هيئات عامة أمل فاروق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والترجمة نرمين جمال الدين، والمستشار في السفارة المصرية بعمان شيرين شاهين.

والخطة التي تأتي تفعيلا لبرتوكول التعاون الثنائي بين الجهازين الموقع في القاهرة عام 2019، وعلى ضوء نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في عمان عام 2021، تتضمن محاور، منها تأهيل وتدريب الموظفين في كلا الجهازين، وتبادل الخبرات والزيارات، وتنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وعلى هامش الزيارة، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الدكتور إبراهيم الجازي، أمس الثلاثاء في رئاسة الوزراء، الدكتور الشيخ، مثمنين دور اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، والتي تعد الأكثر انتظاما على مستوى التنسيق العربي المشترك.

كما تجول الوفد المصري في معهد الإدارة العامة، واقسام ومرافق ديوان الخدمة وقاعات الامتحانات التنافسية، ومتحف الخدمة المدنية الذي يوثق تاريخ الإدارة الحكومية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن.

وثمن الدكتور الشيخ جهود ديوان الخدمة في تنسيق الزيارة وإتاحة الفرصة للقاء بين الجانبين، والاطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على شؤون الوظيفة العامة في ديوان الخدمة المدنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.