اتفاقية استراتيجية بين مجموعة AVXAV و إل جي للإلكترونيات وشركة الإقبال للتطوير العقاري

عمان – في إطار جهودها لتعزيز انتشار حلول الأعمال المبتكرة والمتخصصة، وقعت AVXAV اليوم اتفاقية استراتيجية مع شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق، لتزويد فندق وشقق الريتز-كارلتون في عمان بشاشات تلفاز إل جي OLED بريميوم الذكية المخصصة للفنادق. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة الإقبال في الأردن من قبل السيد توفيق فاخوري، رئيس مجلس الإدارة، والسيد عماد الكيلاني، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد رامي بدران، الرئيس التنفيذي لمجموعة AVXAV.

الريتز-كارلتون عمان مدعوم بكابلات وشبكات الألياف الضوئية العميقة مما يجعله نموذج البنية التحتية المناسب لتشغيل خدمات بروتوكول الإنترنت IPTV. إنه أول مشروع فندقة في الأردن والعالم يمتلك اجهزة تلفاز إل جي OLED الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي حيث يمكن لضيوف فندق الريتز-كارلتون التحكم بالشاشات عن طريق الاوامر الصوتية بدلاً من استخدام جهاز التحكم عن بعد (الريموت).

من جانبه، قال السيد عماد الكيلاني: إن قرار الريتز-كارلتون عمان بتركيب أجهزة التلفاز الذكية الفاخرة OLED بريميوم من إل جي في مشروعها ينبع من اهتمامنا المستمر بتعزيز منشآتنا من خلال تركيب أحدث المعدات والرفاهية من المنتجات المتاحة. يتيح لنا تعاوننا مع AVXAV و LG أن نقدم لضيوفنا أحدث التقنيات وجميع وسائل الراحة التي تقدمها “.

من جهنه علق السد رامي بدران “بأن هذه الإتفاقية تتماشى مع استراتيجية AVXAV & LG لزيادة شراكاتها في مختلف القطاعات من خلال تزويدهم بحلول تقنية متطورة. إن قطاع الفندقة على وجه الخصوص له أهمية كبيرة بالنسبة لـ AVXAV & LG، حيث أنه أحد محركات النمو الاقتصادي للأردن. نحن فخورون بتوفير شاشات تلفاز إل جي OLED بريميوم الفندقية لمشروع فندق الريتز-كارلتون عمان، حيث تأتي هذه الشاشات مع مجموعة كاملة من الميزات التفاعلية التي تم إعدادها لصالح الضيوف والإدارة على حد سواء”.

من خلال خدمة قطاع الضيافة، تأسست شراكة AVXAV مع إل جي للإلكتونيات على التزام مشترك بتطوير حلول الأعمال المناسبة لجميع القطاعات. ستوفر شاشات تلفاز الفنادق المتطورة للغاية من إل جي لضيوف فندق الريتز-كارلتون عمان مجموعة من الخدمات المخصصة والتطبيقات التفاعلية التي تمكن الضيوف من الوصول بسلاسة إلى موارد الفيديو وخدمات الإنترنت المختلفة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتعرف على الصوت.

يقع “فندق وريزيدنس الريتز–كارلتون” في عمان في موقع استراتيجي في قلب العاصمة، ويعكس أصالة الثقافة الأردنية العريقة بطابع عصري، وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ويتكون “فندق الريتز-كارلتون” من 228 غرفة، تبلغ مساحة أصغرها 60 متراً مربعاً، ويتضمن 34 جناحاً فاخراً. وإلى جانب ذلك، يشتمل الفندق مطعمين راقيين، يقع أحدهما أعلى الفندق، وقاعة للاحتفالات والمؤتمرات بمساحة 1000 متر مربع بما يساهم في تشجيع وتعزيز سياحة المؤتمرات في الأردن. أما برج “الريتز–كارلتون” ريزيدنس”، فيتكون من 90 شقة سكنية مخصصة للبيع، تحوي كل منها غرفة نوم رئيسية. وتتنوع الشقق من حيث حجمها، بدءاً من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، كما توجد شقتي دوبلكس “بنتهاوس”، وتمنح هذه الشقق حرية الوصول إلى عدد غير محدد من مرافق الراحة والترفيه المميزة، كبركة السباحة الداخلية، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الاجتماعي، وغرفة الاجتماعات. وعلاوة على ذلك، ستقدم الشقق السكنية وجهات فريدة للترفيه، تضم غرفة سينما، وغرفة مخصصة لألعاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الشقق، التي تقدم مستويات راحة يتوق إليها المالكون، ستضم أيضاً متجراً صغيراً، وصالون تجميل، وصرافاً آلياً في منطقة اللوبي، بالإضافة إلى محطات لشحن السيارات الكهربائية، ومواقف مخصصة للزوار.