اتفاقية بـ1.5 مليون دينار لدعم ترشيد الطاقة بفنادق العقبة

وقع صندوق الطاقة المتجددة/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس، اتفاقية برنامج دعم فنادق العقبة لتنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة بقيمة 5ر1 مليون دينار، في إطار المرحلة الأولى من برنامج ترشيد استهلاك الطاقة لفنادق العقبة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق/ وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، والتي تم فيها تحديد مساهمات مختلف الأطراف لتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته مليونا ونصف المليون يتقاسمها الجانبان بواقع 50%، فيما يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منحة بقيمة 100 ألف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للفنادق المشاركة وتقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق الطاقة.

وأكد الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع الذي حضره مفوض السياحة والبيئة في السلطة الدكتور نضال المجالي ورئيس جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار، أهمية هذه البرامج في تحقيق وفر كبير في استهلاكات الطاقة للمنشآت المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو أحد أهم أهداف برامج صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة لتحقيق الأهداف الوطنية بهذا الاتجاه والمحددة في الخطة الوطنية لترشيد الطاقة NEEAP.

وأعرب وزير الطاقة عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع السلطة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الذي أطلقه صندوق الطاقة الشهر الماضي والذي يشكل نقلة نوعية مستدامة لتنفيذ برامج ومشاريع ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات، بخاصة قطاعات الصناعة والسياحة والمستشفيات الخاصة.

وقال إن صندوق الطاقة نفذ مشروع دعم برنامج ترشيد استهلاك في فنادق البتراء الذي أسهم في تخفيض فاتورة الطاقة في الفنادق المستهدفة بنسبة وصلت إلى 60%، مؤكدا أهمية التعاون مع السلطة لخدمة قطاعات الأعمال في مدينة العقبة وزيادة النشاط الاقتصادي في المدينة السياحية الأولى بالمملكة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت أهمية المشروع، وسعادة السلطة للتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة لتنفيذ هذا المشروع الهام لدعم فنادق العقبة، خصوصا وأن فاتورة الطاقة والكهرباء تحديدا واحدة من أكبر تحدياتها.

وقال البخيت إن السلطة تسعى لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكينها لزيادة قدرتها التنافسية، وكذلك زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بتعاون جمعية فنادق العقبة وتعاونها للتنسيق مع الفنادق التي ستشارك بهذا المشروع.

وأوضح أن السلطة سترصد مساهمتها كمخصصات لهذا المشروع ضمن موازنتها للعام المقبل، وذلك بالتنسيق مع صندوق الطاقة الذي سيشرف على تنفيذ هذا المشروع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة أهمية هذا المشروع في تحقيق أهدافنا الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها، إلى جانب أهمية تمكين فنادق العقبة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرا إلى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الوفر بفاتورة الطاقة لهذه الفنادق.

ولفت حمزة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 12 فندقا بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 3 ملايين دينار، “سنقدم منحة لهذه الفنادق بنصف التكلفة من صندوق الطاقة وسلطة العقبة إلى جانب منحة لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة تم تقديمها بمنحة من UNDP من خلال صندوق الطاقة، إلى جانب إشراف فريق الصندوق على المشروع بشكل كامل”.

وأكد أهمية الشراكة مع السلطة ومساهمتها المالية لدعم هذا المشروع، إلى جانب تعاون جمعية فنادق العقبة والتنسيق معها بهذا الشأن.

بدوره، عبر مدير برامج البيئة والتغيير المناخي UNDP الدكتور نضال العوران عن سعادة البرنامج للمشاركة مع صندوق الطاقة وتقديم الدعم لتنفيذ هذا المشروع التنموي الهام لفنادق العقبة لتمكين هذه الفنادق من زيادة حجم أعمالها وتحسين خدماتها وترشيد الطاقة في أعمالها اليومية.

وكان صندوق الطاقة المتجددة قد عقد اجتماعات متعددة مع جمعية فنادق العقبة والفنادق في المدينة لإطلاعهم على تفاصيل المشروع وأهدافه ونقل تجربة فنادق البتراء بهذا الشأن، وكذلك تقديم التفاصيل الفنية والخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع وطبيعة المساهمات والمنح المقدمة وحصص الفنادق لتنفيذ هذا المشروع وآليات العمل ضمن إطار البرنامج الذي أطلقه صندوق الطاقة المتجددة لشركات خدمات الطاقة ESCS كنموذج عمل مستدام لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة في المملكة ولكافة القطاعات.

كما قام فريق المهندسين في الصندوق خلال اليومين الماضيين بزيارة ميدانية لسبعة عشر فندقا وأجروا دراسات مسح أولية لهذه الفنادق، وذلك قبل بدء شركات تدقيق طاقي متخصصة بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمباني هذه الفنادق وتحديد خطة العمل.