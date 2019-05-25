اتفاقية بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ تلفريك عجلون

عمان – وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وشركة دوبليمار النمساوية، اتفاقية لتنفيذ اعمال مشروع تلفريك عجلون بكلفة تصل الى حوالي 10 ملايين دينار.

وقال رئيس المجموعة الدكتور خلف الهميسات في بيان أمس ان التنفيذ سيتم في غضون 18 شهرا بحسب الاتفاقية.

واضاف ان الكلفة الفعلية للمشروع تصل الى 10 ملايين دينار، ويتضمن اعمال تصميم وتركيب وتشغيل نظام التلفريك وفق مراحل تصنيع عناصر نظام التلفريك في بلد المنشأ، وتجهيز مواقع واساسات الابراج الحاملة لخط التلفريك من قبل مصمم ومقاول محليين، ثم تجهيز المباني في الموقع من قبل مصمم ومقاول محليين، اضافة الى ترطيب النظام في الموقع ليصار الى فحصة وتشغيله.

ويهدف مشروع تلفريك عجلون الى تنشيط الحركة السياحية في المحافظة وتوفير ما يقارب من 50 فرصة عمل في حين ستوفر مشاريع الفرص الاستثمارية في المنطقة التنموية الصوان (عجلون) حوالي 700 فرصة عمل. -(بترا)