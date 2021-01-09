اتفاقية بين أورانج الأردن والاتحاد الأردني لكرة السلة

عمان – وقعت أورانج الأردن اتفاقية مع الاتحاد الأردني لكرة السلة تقدم الشركة بموجبها الرعاية الحصرية للاتصالات في الدوري الوطني لكرة السلة.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن هذه الخطوة استكمال لشراكتها مع اتحاد كرة السلة لتقديم رعايتها الحصرية للاتصالات للمنتخب الأردني لكرة السلة والاتحاد الأردني لكرة السلة على مدار موسم 2020-2021 بما فيه الدوري التمهيدي لكرة السلة، والدوري الأردني لجميع الفئات العمرية، ودوري السيدات الأردني ومباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021.

وستتيح الشركة لمحبي كرة السلة فرصة دعم فرقهم من خلال حضورهم عبر تقنيات التواصل المرئي عن بُعد ليظهروا على شاشات “ال إي دي” المنتشرة حول الملعب في محاكاة لتجربة الحضور الفعلية عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة، كما سيتمكن اللاعبون من رؤية جماهير المشجعين وحماسهم. – (بترا)