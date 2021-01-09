اتفاقية بين أورانج الأردن والاتحاد الأردني لكرة السلة

عمان- الغد– وقعت أورانج الأردن مؤخراً اتفاقية مع الاتحاد الأردني لكرة السلة تقدم الشركة بموجبها الرعاية الحصرية للاتصالات للدوري الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام أورانج الأردن بضمان تجارب متميزة للاعبي الرياضات في المملكة ومحبيها ومتابعيها، وخاصة كرة السلة التي تلاقي رواجاً كبيراً بين مختلف الفئات العمرية.

وبينت الشركة أن هذه الخطوة استكمال لشراكتها المميزة مع كرة السلة الأردنية، حيث تقدم رعايتها الحصرية للاتصالات للمنتخب الأردني لكرة السلة وللاتحاد الأردني لكرة السلة على مدار موسم 2020-2021 بما فيه الدوري التمهيدي لكرة السلة الأردني، الدوري الأردني لجميع الفئات العمرية، دوري السيدات الأردني ومباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021.

وستتيح أورانج الأردن لمحبي كرة السلة فرصة دعم فرقهم من خلال حضورهم عبر تقنيات التواصل المرئي عن بُعد ليظهروا على شاشات LED منتشرة حول الملعب، وذلك في محاكاة لتجربة الحضور الفعلية عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة، كما سيتمكن اللاعبون من رؤية جماهير المشجعين وحماسهم.

وبحسب أورانج الأردن، تجسد الاتفاقية دعمها المتواصل كمزوّد رقمي رائد ومسؤول لكرة السلة في المملكة، في إطار حرصها على تسخير مواردها الرقمية لتعزيز مفهوم الرياضة لما لها من آثار إيجابية واقتصادية ومجتمعية، فضلاً عن إبقاء الأردنيين على اتصال بكل ما يهمهم.

ومن جانبه، ثمّن الاتحاد الأردني لكرة السلة دور أورانج الأردن في دعم هذه الرياضة لتعود إلى ألقها، وأكّد على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار شراكة استراتجية متميزة تجمعها بأورانج الأردن بهدف تعزيز التجارب الرياضية ودعم الشباب الموهوب، ولا سيما أنّها تستحدث استخدامات مبتكرة للتقنيات تسهم في تطوير هذه التجارب وإضفاء قيمة مضافة بما يعود بالنفع على متابعي كرة السلة ولاعبيها وجمهورها في المملكة.

ويذكر أن أورانج الأردن قدمت دعمها للمنتخب الوطني لكرة السلة “صقور الأردن” في مشواره ضمن نهائيات كأس العالم عام 2019، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية التي تركّز على الشباب بشكل خاص من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتعزيز مساهمتهم الفاعلة بما في ذلك الأنشطة الرياضية.