اتفاقية بين “أورانج” و”الألمانية الأردنية” لإنشاء نادي مركز أورانج للابتكار والتطوير الرقمي



عمان- وقعت “أورانج” الأردن والجامعة الألمانية الأردنية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء نادي مركز أورنج للابتكار والتطوير الرقمي Orange Digital Center Club في الجامعة بهدف تنمية وتطوير المهارات اللازمة للشباب لتعزيز إمكانيات التوظيف لديهم داخل الأردن وخارجه.

وبحسب الاتفاقية التي وقعها عن “أورانج” الأردن رئيسها التنفيذي، تيري ماريني، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة منار فياض، سيتم إنشاء نادي مركز أورانج الرقمي داخل الجامعة ليتيح للطلبة مجموعة من البرامج التدريبية لتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات مدربين متخصصين في مجالات متنوعة ضمن برنامج مركز أورانج الرقمي الذي يقع مقره الرئيسي في منطقة العبدلي.

ويتضمن مركز أورانج للابتكار والتطوير الرقمي Orange Digital Center برامج مجانية متكاملة هي مدرسة البرمجة، ومختبرات التصنيع الرقمية، وبرنامج تسريع نمو الشركات الناشئة Orange Fab، إضافة إلى الصندوق الاستثماري لتمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا Orange Ventures Africa.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن، تيري ماريني: “نحن سعداء بإنشاء أول النوادي التابعة لمركز أورانج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية، حيث ستسهم هذه النوادي في استفادة أكبر عدد من طلبة الجامعات في مختلف أنحاء المملكة وشمول البرنامج المتميز دائرة واسعة دون تركزه في المقر الرئيسي فحسب”.

وبين ماريني أن الشركة ستقوم بتهيئة النادي بكل ما يلزم بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وستدعم التدريبات المقدمة لتعزيز التعليم الرقمي الذي يصقل مهارات الشباب الأردني لزيادة فرصهم في سوق العمل ودعمهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجات السوق، في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبها، أشادت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتورة منار فياض، بالشراكة مع “أورانج” الأردن، مبينةً أنها تجسد العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي تركز عليها الجامعة باعتبارها جامعة تطبيقية تتمتع بعلاقات متينة مع القطاع الصناعي في الأردن وألمانيا.

وأضافت فياض أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على طلاب الجامعة من حيث التعليم والتدريب واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على البدء بأعمال ومشاريع ريادية تخدم المجتمع.

وأكدت رئيسة مشاريع التعليم المهني والتقني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الأستاذة إيمان قراعين، أهمية هذا المشروع لما يجسده من شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي سيسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل وتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة من الجنسين، وهو ما يعد أحد المحاور الأساسية لعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المملكة.

ويشار إلى أن الجامعة الألمانية الأردنية ستشارك في إنشاء النادي ضمن برنامج الابتكار والريادة في الجامعة (GJU PIE) الذي يخدم طلاب وموظفي الجامعة في تطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها لشركات، وقد نتج عن هذا البرنامج ما يزيد على 20 شركة ناشئة، فضلاً عن منصة الابتكار ومختبر الابتكار وحاضنة أعمال تكنولوجية.