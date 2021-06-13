اتفاقية بين “أيلة” والمستشفى الإسلامي

عمان-الغد- وقعت شركة واحة أيلة للتطوير والمستشفى الإسلامي في العقبة مؤخراً، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل في كل من شركة واحة أيلة للتطوير والشركات التابعة لها.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من؛ المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، ومدير عام المستشفى الإسلامي في العقبة الدكتور طارق المومني، يقدم المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمؤمن عليهم المصابين. وهذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها حيث سبق وأبرمت شركة واحة أيلة للتطوير اتفاقية لذات الغرض مع مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري ما يوسع من نطاق الخدمات المقدمة للعاملين.

وقام المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين يرافقه عدد من الزملاء بجولة في مرافق المستشفى الإسلامي في العقبة الذي تم افتتاحه مؤخراً اطلعوا فيها على أقسام وإدارات المستشفى المختلفة والإمكانات المتقدمة المتوفرة لديه باستضافة المدير العام للمستشفى الدكتور طارق المومني.

وتشكل الاتفاقية إضافة نوعية للمزايا التأمينية الصحية التي يحظى بها العاملون في أيلة، حيث يتمتع المستشفى الإسلامي الجديد في العقبة بإمكانيات مميزة وريادية في مختلف مجالات الخدمات الصحية الشاملة التي يقدمها لمراجعيه في مختلف مرافقه وطبقاً لأفضل الممارسات المتطورة حيث يضم مجموعة واسعة من الاختصاصات الطبية مع أقسام فنية وعيادات شاملة ومختبرات وأقسام الأشعة التشخيصية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم المستشفى الإسلامي في العقبة خدمات الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية اللازمة بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية والإجراءات والتدخلات الطبية اللازمة بالإضافة إلى الإقامة في المستشفى، وصرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل.

وجاء هذا التعاون مع المستشفى في ظل مساعي شركة واحة أيلة للتطوير لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للعاملين فيها وفي الشركات التابعة، ضمن باقة من الميزات التي توفرها لهم ضمن منظومة سلامة وصحة مهنية متكاملة وعلى سوية عالية.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “سعدنا بزيارة المستشفى الإسلامي العقبة بحلته الجديدة حيث يشكل نقلة نوعية للخدمات الطبية المطلوبة لخدمة سكان وزوار العقبة. أما عن الاتفاقية مع المستشفى الإسلامي، والذي يعتبر مؤسسة طبية رائدة، نسعى من خلالها إلى توفير أفضل خدمات الرعاية للعاملين في أيلة وبما يكفل تغطية شاملة وبمختلف حالات إصابات العمل وتترافق مع حرصنا الشديد على أن ينال العاملون في أيلة كل أشكال المساندة والدعم والخدمة المميزة، بالإضافة إلى قواعد صارمة وممارسات محترفة على صعيد الصحة والسلامة المهنية في كافة تفاصيل العمل اليومية” وبما ينعكس على تطور أدائهم وتقديمهم للخدمات الرفيعة لمرتادي أيلة والقاطنين فيها.

بدوره قال المدير العام للمستشفى الإسلامي في العقبة الدكتور طارق المومني: “هذه الاتفاقيات تشكل إضافة نوعية للمزايا التأمينية الصحية التي يحظى بها العاملون في مشروع رائد مثل أيلة”. وتسهم هذه الاتفاقية في تكامل جهود توفير خدمات رعاية للعاملين في شركة واحة أيلة للتطوير والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى برامج توعية مهنية وصحية من شأنها إثراء الخدمة الطبية والصحية المقدمة لهم، وبما ينعكس على تطور أدائهم وتقديمهم للخدمات الرفيعة لمرتادي أيلة والقاطنين فيها.