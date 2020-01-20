اتفاقية بين “إثمار للتمويل الأصغر” مع “المجتمع الإسلامي”

عمان – وقعت إثمار للتمويل الاصغر الإسلامي اتفاقية تعاون مع كلية المجتمع الإسلامي للاناث لتمويل الدبلومات التقنية والفنية بالسعر النقدي وبدون أي تكاليف إضافية ووفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي من أولى الكليات في محافظة الزرقاء حيث تأسست العام 1979 وتقوم بتقديم برامج دبلوم متنوعة وشاملة وتشمل دبلومات تقنية وفنية بالإضافة إلى دورات تدريبية مواكبة لسوق العمل وذلك لرفده بخريجات مؤهلات يجمعن التعليم الأكاديمي مع التدريب التطبيقي الإحترافي، حيث يعتبر هذا المنتج امتدادا لسلسلة المنتجات التعليمية التي اطلقتها اثمار بهدف تمكين الطالبات الراغبات بتقسيط رسومهن الدراسية في كلية المجتمع الإسلامي بالسعر النقدي.

وقال زياد الرفاعي المدير التنفيذي لإثمار: “ان هذه الاتفاقية تأتي تعزيزا لمسؤولية إثمار الاجتماعية لتميكن المرأة، ولاستكمال مجموعة من الحملات الموجهة في مجال التعليم والتدريب التقني والفني حرصا منها على توجيه منتجات متكاملة ومتنوعة في مجال التعليم تماشيا مع الخطط الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني في الاردن من اجل دمج المرأة في برامج التعليم التقني والفني لمحاربة الفقر والبطالة.

وأضاف الرفاعي بان الغاية الاساسية هي زيادة نسبة التعليم التقني والفني للاناث من اجل تلبية الوظائف المطلوبة في سوق العمل أو تأسيس مشاريع ريادية خاصة للإرتقاء بمستوى المرأة الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف الاعباء المالية على الطالبات وذويهم.

وقالت عميد كلية المجتمع الاسلامي الدكتورة غدير الشيخ خليل: ان هذه الاتفاقية جاءت استكمالا لدور الكليّة الرائد في التعليم والتدريب، والمتمثل بتحقيق مكانة متقدمة علميا وتربويا وتقنيا بمعايير جودة مهنيّة عالية محليّا واقليميّا.