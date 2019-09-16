اتفاقية بين “الأهلي للتأجير التمويلي” و”كريف”

عمان – وقعت شركة الأهلي للتأجير التمويلي التابعة للبنك الأهلي الأردني اتفاقية تعاون مع شركة “كريف الأردن” للمعلومات الائتمانية، وذلك لتزويد خدمة الاستعلام الائتماني والتي تساهم في تعزيز الثقة باتخاذ القرارات الائتمانية ومنح التمويلات، حيث تعتبر شركة المعلومات الائتمانية أول شركة مرخصة من قبل البنك المركزي في المملكة ومتخصصة في مجال تطوير وإدارة نظم التقارير الائتمانية وخدمات المعلومات التجارية والحلول الائتمانية. وبموجب الاتفاقية التي وقعها من جانب شركة الأهلي للتأجير التمويلي، مديرها العام، الدكتور نيبال فريحات، ومن جانب شركة “كريف الأردن”، مديرها العام، أحمد العامودي، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/ المدير العام، الدكتور احمد الحسين، ستنضم شركة الأهلي للتأجير التمويلي إلى شبكة المؤسسات والشركات المالية التي قامت مسبقاً بإضافة خدمة الاستعلام الائتماني التي توفرها “كريف الأردن” من خلال منصتها الإلكترونية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح الدكتور نيبال فريحات، بإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استمرار الشركة في مواكبة التطورات في سوق الإئتمان، وتطبيق أحدث التقنيات، والذي من شأنه زيادة كفاءة الشركة في تقديم خدمة التأجير التمويلي من حيث الجودة والسرعة، واضاف فريحات بأن هذه الخدمة ستساهم في تطوير ورفع مستوى الخدمة الإئتمانية المقدمة للعملاء مما يساهم في تقليل مخاطر الإئتمان وتوسيع قاعدته لمختلف القطاعات الاقتصادية ولكافة الشرائح من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة.

وثمن مدير عام “كريف الاردن ” احمد عامودي الجهود التي بذلت من قبل شركة الأهلي للتأجير التمويلي بانضمامها إلى خدمة الاستعلام الائتماني، ما يدل على حرصها بتطبيق أحدث أدوات تقييم مخاطر الائتمان من خلال خدمة الاستعلام الائتماني الأمر الذي سيساهم في دعم تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وكما تساعد في تسهيل الوصول إلى منافذ التمويل بالنسبة المشاريع الناشئة، من خلال المعلومات الائتمانية المتوفرة ضمن قاعدة بيانات الشركة والمزودة من مصادرة موثوقة ومن مختلف القطاعات التمويلية المختلفة، لم تكن متاحة لاستخدامها في عملية التقييم الائتماني سابقا.