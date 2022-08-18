اتفاقية بين الاتصالات وإي فواتيركم للدفع إلكترونيا

وقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم “إي فواتيركم” المهندس ناصر صالح اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتمكين المستفيدين من خدمات الاتصالات من دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا.

وتهدف الاتفاقية، وفق بيان للهيئة، إلى تبسيط إجراءات العمل وتسريعها وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف والتسهيل على المستفيدين من خدمات الاتصالات، وتحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات مالية تتوافق والتطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الاتفاقية في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة للمساهمة في إنجاح برنامج المسرعات الحكومية، والذي سيسهم في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر إيجاد الحلول الفعّالة والسريعة لها ضمن فترات زمنية محددة وبما يعزز جهود الارتقاء بمنظومه العمل الحكومي.

وقال السرحان، إن استمرارية الشراكة بين الهيئة وإي فواتيركم”، يتوافق مع استراتيجية الهيئة بالتحول الكامل إلى بيئة غير ورقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني، لافتا إلى أن الاتفاقية تتضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ وتمثل المرحلة النهائية من اتمتة عمليات الدفع الإلكتروني، حيث سيجري منح مهلة 15 يوما للمواطنين قبل إيقاف القبض النقدي في الهيئة.

من جانبه، أكد صالح أهمية التحول للدفع الإلكتروني لجميع القطاعات حيث يُتيح الدفع الإلكتروني للمؤسسات العامة والخاصة التحصيل السريع والآمن، مما يعزز الكفاءة المالية للمؤسسات، وتوفير الوقت والجهد للعملاء مما يُمّكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة وسرعة.- (بترا)