اتفاقية بين “التجارة الأميركية” و”المعشر الفندقية”



عمان – وقّعت غرفة التجارة الأميركية في المملكة، وشركات مجموعة المعشر الفندقية، اتفاقيةً استراتيجية،عبر تقنية الاتصال المرئي، تنص على أن المجموعة هي الشريكُ الحصري والممثل لقطاع الفنادق بالغرفة ولجميع الأنشطة التي تنفذها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في الأردن روز الإسي، ومدير فنادق ماريوت الاردن، وفندق شيراتون نبيل فيليب بابادوبولوس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية في المملكة، روز الإسي، في بيان أمس، إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات مع الشركات والممثلين الأميركين في المملكة، والدور الرئيس الذي تلعبه الغرفة في تقديم الدعم لهم وتنمية أعمالهم من خلال تقييم ومعرفة احتياجاتهم، بما يتواءم ورؤية الغرفة وجهودها في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.

وثمنت جهد المجموعة التي تضم أوائل الفنادق التي فتحت أبوابها في المملكة لجميع الأردنيين، الذين قدموا من الخارج، للخضوع للحجر الصحي، خلال الحظر الشامل الأول في آذار 2020.

من جهته، عبر مدير فنادق ماريوت الأردن وفندق شيراتون نبيل فيليب بابادابولوس، عن فخره بالشراكة مع الغرفة، آملاً أن تتوسع خدماتهم الفندقية بما يؤثر إيجابا في المجتمع الأردني والعالم.

يشار الى ان مجموعة المعشر الفندقية، تضم الشركة العربية الدولية للفنادق، والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية، وشركة الأعمال السياحية، وتملك فنادق الماريوت في عمان والبحر الميت والبترا وفندق شيراتون عمان.