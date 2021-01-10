اتفاقية بين “الحسين للسرطان” و”حرير للتنمية”



عمان- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان ومبادرة حرير للتنمية المجتمعية غير الربحية، مذكرة تفاهم بهدف إطلاق مبادرة “صحتي أمانة”؛ إحدى مبادرات “حرير”، وذلك لدعم علاج مرضى السرطان الأطفال غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان، ونشر الوعي في المجتمع بأهم طرق الوقاية الصحية في ظل جائحة “كورونا”.

وقد وقع المذكرة كل من نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، ونهاد الدباس مدير عام مبادرة حرير للتنمية المجتمعية غير الربحية.

ستتضمن مبادرة “صحتي أمانة” قيام مؤسسة الحسين للسرطان بتصميم وإعداد صناديق توعوية للأطفال تحتوي على أهم أدوات الوقاية مثل الكمامة ومعقم الأيدي، إضافة إلى أدوات خاصة بأنشطة تعزز مهارات التلوين ودقة الملاحظة.

وستتوفر هذه الصناديق في مكاتب مؤسسة الحسين للسرطان ومواقعها، والمنتشرة في أهم المراكز التجارية في المملكة؛ حيث يمكن تقديمها كهدايا مميزة للأطفال، وسيرصد 70 % من ريعها كتبرع لتغطية علاج مرضى السرطان الأطفال، و30 % لمبادرة “حرير”.