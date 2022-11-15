اتفاقية بين الصحة ونقابة الأطباء لتحقيق مطالبهم

عقد مجلس نقابة الأطباء الأردنية ووزير الصحة فراس الهواري والأمناء العامين اجتماعا، في مبنى وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وتم توقيع الاتفاقية التي شملت جميع المطالب المتفق عليها مسبقا بين الوزارة والنقابة، على أن يبدأ تنفيذها مطلع عام 2023.

يُشار إلى أن ما يزيد على 6 آلاف طبيب وطبيبة، يعملون في وزارة الصحة، كانوا بانتظار الوصول لتوقيع تفاهم بين مجلس نقابتهم والوزارة، يمنحون فيه حقوقهم في الحوافز والعلاوات الفنية، أسوة بالكوادر الصحية للعاملين في مستشفيات الوزارة.

وكان أطباء الوزارة طالبوا في اجتماع سابق، برفع نسبة المسار المهني من 160%، وأن تبدأ من 200%، ورفع نسبة بدل التفرغ من 50% إلى 70%، وفصل صندوق حوافز الأطباء عن حوافز باقي المهن الصحية، ورفع نقطة الحوافز لتكون قيمتها 10 دنانير بالحد الأدنى، كما كانت هناك أصوات تطالب بنظام خاص للأطباء، أسوة بالقضاة وغيرهم من موظفي القطاع العام.