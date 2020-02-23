اتفاقية بين “العرفان” واللجنة العُمانية للدراجات الهوائية

مسقط- أبرمت شركة مدينة العرفان للتطوير؛ المشروع المشترك بين شركة “عُمران” وشركة ماجد الفطيم العقارية، مذكرة تفاهم مع اللجنة العمانية للدراجات الهوائية لتبادل الخبرات بشأن تضمين أنشطة ركوب الدراجات الهوائية في البنية التحتية لمشروع مدينة العرفان.

وجرى التوقيع على الاتفاقية عقب زيارة رسمية أجراها رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ديفيد لابارتين إلى السلطنة؛ حيث أطلعه تنفيذيون كبار في شركة مدينة العرفان للتطوير على الخطط الرامية إلى وضع بنية أساسية متكاملة لركوب الدراجات الهوائية في المراحل المبكرة من تطوير المشروع البالغة مساحته خمسة ملايين متر مربع.

وقال الفاضل/ طالب بن عمر البلوشي، المدير التنفيذي لشركة مدينة العرفان للتطوير “إن رؤية شركة مدينة العرفان ترمي إلى جعلها مدينة مستقبلية”، معربا عن طموحه بتزويد سكانها وزوارها ببيئة حضرية مستدامة وذكية تتسم بكونها مُحكمة التخطيط ومتعددة الاستخدامات، وأضاف: “استوحينا في مدينة العرفان أفضل ممارسات التخطيط العالمية لصياغة نمط حياة عصري بطابع عماني فريد ومتميز يُصبح بحدّ ذاته مصدر إلهام للمدن الأخرى، وسوف يتيح لنا التعاون مع اللجنة العمانية للدراجات الهوائية الاستفادة من خبراتها في تحسين المسارات الممهدة لركوب الدراجات والمخطط لها لتكون جزءا من شبكة التنقل اليومي في المدينة والمسارات الوعرة الخاصة بركوب الدراجات لممارسة الأنشطة الرياضية الأكثر تحديا والتي دُمجت في المخطط الرئيس للمرحلة الأولى من المشروع”.

وأشار البلوشي إلى أن مبادرة تأهيل البنية التحتية لمشروع مدينة العرفان لتصبح داعمة لركوب الدراجات الهوائية هي “الأولى من نوعها في أوساط شركات التطوير العقاري العمانية الكبرى”، معربا عن أمله في أن يصبح التعاون نموذجا يُحتذى لدى المطورين الآخرين في السلطنة. وسوف تدخل مسارات ركوب الدراجات في مدينة العرفان الخدمة بحلول العام 2021، بالتزامن مع ظهور ملامح البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع”.

وأكد المدير التنفيذي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تنسجم مع التزام الحكومة العمانية تجاه الاستدامة، وأنها تسهم بقوة في دعم الصحة العامة والرفاه الاجتماعي للشعب العماني، لافتا إلى أن تبني مدينة العرفان فلسفة المدينة الداعمة لركوب الدراجات “سيدعم قضيتنا الرامية إلى تشجيع ركوب الدراجات باعتباره أحد الأركان التي يقوم عليها نمط الحياة الصحي للأفراد والمجتمعات”.