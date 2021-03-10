اتفاقية بين “العلوم والتكنولوجيا” و” هواوي” لإنشاء أكاديمية متخصّصة

عمان – وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أول من أمس اتفاقية تعاون مع شركة هواوي الأردن لإنشاء أكاديمية متخصّصة داخل الجامعة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس .

وتهدف الاتفاقية الى تدريب طلبة تخصصات تكنولوجيا المعلومات على أحدث التكنولوجيا التي تطبقها هواوي في مختلف أنحاء العالم بأشراف كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في الجامعة، وتعزيز مهارات الطلبة ومعارفهم بالجيل الخامس للاتصالات، وإثراء سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بالخبرات المميّزة .

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور صائب خريسات وعن هواوي مديرها التنفيذي في الاردن ولبنان جيان وانغ (إيثان) بحضور امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مامون الدبعي والسفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ .

وقال الدكتور خريسات ان توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الأردن مركزا اقليميا بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرص الجامعة على رعاية وتحفيز بيئة العمل الإبداعي لدى طلبة الجامعة بما يسهم في تعزيز التنافسية بينهم ورفد سوق العمل المحلي والإقليمي بالكفاءات العلمية المؤهلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الطلبة وتعرفهم على أحدث الإصدارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والحوسبة السحابية.

وأشار خريسات إلى سعي الجامعة الدائم إلى فتح قنوات التواصل وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات وشركات المجتمع المحلي بما يحقق الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، مبدياً سعادته بالاتفاقية التي تجسّر الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وستسهم في عملية تطوير المناهج الدراسية والخطط الاكاديمية المختلفة.

بدوره اكد جيان وانغ (إيثان )، حرص الشركة على تجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الوطنية ومع جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بشكل خاص لما تتمتع به من سمعة أكاديمية متميزة ومستوى متميز لخريجيها وخاصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . واضاف أن الشركة ستشارك خبراتها عالية المستوى مع طلبة الجامعة الذين يسعون إلى بناء وتعزيز قدراتهم في العديد من المجالات التكنولوجية، ما يسهم في رفد السوق الأردني بالمؤهلات والخبرات اللازمة في هذا المجال.

من جهته قال نائب رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط سبيس لي عبر الاتصال المرئي التزام شركة هواوي بتطوير النظام الايكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن وتعزيز مهارات جيل الشباب لإعداد قادة المستقبل في هذا المجال الحيوي والمساهمة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.