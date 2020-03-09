اتفاقية بين “العون الطبي الفلسطيني” و”الشؤون” في مخيم حطين

عمان-وقعت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفسطينيين اتفاقية تعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات وتحسين مخيم حطين يوم الاثنين الموافق 3/3/2020 وحضر التوقيع عطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان وعضو مجلس أمناء الجمعية الاقتصادي السيد ميشيل الصايغ. وبناء على الاتفاقية فإن دائرة الشؤون ستوفر موقع داخل مخيم حطين لاستخدام العون الطبي الفلسطيني كموقع واسع لمبنى المركز الصحي التابع للجمعية والذي يعمل في مخيم حطين منذ 30 عاما على تقديم الرعاية الصحية من خلال عيادات اختصاص لجميع المرضى.

وقام ميشيل الصايغ بتقديم تبرع سخي لتجديد موقع تابع للجنة الخدمات وتحسين المخيم لاستخدامه لمناسبات العزاء لخدمة أهالي المخيم.