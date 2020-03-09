شركات وأعمال

اتفاقية بين “العون الطبي الفلسطيني” و”الشؤون” في مخيم حطين

منذ ساعة واحدة
اتفاقية تعاون بين جمعية العون الطبي الفلسطين ودائرة الشؤون الفلسطينية في مخيم حطين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-وقعت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفسطينيين اتفاقية تعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات وتحسين مخيم حطين يوم الاثنين الموافق 3/3/2020 وحضر التوقيع عطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان وعضو مجلس أمناء الجمعية الاقتصادي السيد ميشيل الصايغ. وبناء على الاتفاقية فإن دائرة الشؤون ستوفر موقع داخل مخيم حطين لاستخدام العون الطبي الفلسطيني كموقع واسع لمبنى المركز الصحي التابع للجمعية والذي يعمل في مخيم حطين منذ 30 عاما على تقديم الرعاية الصحية من خلال عيادات اختصاص لجميع المرضى.
وقام ميشيل الصايغ بتقديم تبرع سخي لتجديد موقع تابع للجنة الخدمات وتحسين المخيم لاستخدامه لمناسبات العزاء لخدمة أهالي المخيم.

مقالات ذات صلة

“الأهلي” أول بنك أردني يطلق خدمة فتح حساب لحظي

منذ ساعة واحدة

“Gate to Pay” تطلق بطاقات جديدة للعملاء لأول مرة في الأردن

منذ ساعة واحدة

“المناصير” للزيوت والمحروقات تطلق مبادرة لتنظيف محيط مطل كوريدور عبدون

منذ ساعة واحدة

“إنفينيتي” تبدأ رحلة البحث عن أبرز الموسيقيين الإماراتيين الموهوبين

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1793.99 1.1%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock