اتفاقية بين “الفوسفات ووهاج” لاستخدام تقنية الطاقة المركزة في منجم الشيدية

عمان- الغد- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة وهاج للإستثمار، اتفاقية لاستخدام تقنية ” ASC ” المركزة في الطاقة الشمسية .

وتهدف الاتفاقية إلى استخدام تقنية “ASC” المبتكرة حديثا في توفير حرارة عالية لمجففات الفوسفات في منجم الشيدية لتقليل الرطوبة في مادة الفوسفات.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي لشركة وهاج للإستثمار الدكتور ايمن المعايطة.

وقال المهندس عبد الوهاب الرواد، ان استخدام هذه التقنية سيسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود و خفض كلف الانتاج، ما يزيد من زيادة مبيعات الشركة من خام الفوسفات وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمي.

وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من إيمان الشركة بأهمية استغلال الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي، تسعى له كثير من دول العالم لتحقيق تنوع في مصادر الطاقة المستخدمة لديها، الى جانب الآثار البيئية المعدومة لاستخدام الطاقة الشمسية، حيث تعد طاقة نظيفة ويسهم استخدامها في تقليل انبعاث الغازات وبالتالي الحد من تلوث البيئة.

يذكر أن استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، يسهم بشكل كبير في خفض كلف الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة، وحماية الاقتصاد فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وضعت من خلال وحدة البحث وتطوير الاعمال ، خططا طموحة للتوجه نحو استراتيجيات استخدام الطاقة النظيفة، وبخاصة الطاقة الشمسية في مجالات تصنيع الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.