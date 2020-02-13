اتفاقية بين المياه وبلدية ذيبان لتشغيل بئر فلحة

عمان– وقع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، ورئيس بلدية ذيبان الجديدة عادل الجنادبة، اتفاقية لتشغيل بئر فلحة لتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

وقال ابو السعود في بيان صحفي اليوم الخميس، ان كوادر سلطة المياه بدأت بأعمال الحفر وتركيب مستلزمات بئر فلحة في منطقة عرقوب الحسن/فلحا من اراضي ذيبان، بهدف تنمية المجتمع المحلي وتمكين بلدية ذيبان من تزويد المشاريع الاستثمارية التنموية في المنطقة باحتياجاتها من المياه.

وأضاف ان هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، بتنمية المناطق، وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة المياه والري /سلطة المياه وسلطة وادي الاردن، في تقديم الخدمة المتطورة للمواطنين والحفاظ على مكوناتها وتأمين كميات مياه إضافية وبديلة. من جهته، ثمن الجنادبة جهود وزارة المياه والري، في الاستجابة السريعة لحاجات اهالي منطقة ذيبان، مؤكدا ان البلدية ستعمل على ايجاد عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.

— (بترا)