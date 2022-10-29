اتفاقية بين “تطوير الأعمال” و”الأردنية للطيران”

عمان – الغد- وقع مركز تطوير الأعمال – BDC ممثل بالمدير العام غالب حجازي والشركة الأردنية للطيران – JAV ممثلة بسام محسن مذكرة تعاون للمساهمة في تدريب وتشغيل الشباب الأردني من كلا الجنسين في قطاع الطيران المدني على العديد من المهن المتخصصة والمختلفة ومن أهمها مضيف الطيران الجوي.

وبذلك تكون هذه المذكرة من أهم الخطوات غير المسبوقة في سوق العمل الأردني لرفد طواقم الشركات الأردنية المتخصصة بالطيران المدني بالعديد من الشباب الأردنيين المؤهلين والباحثين عن العمل ليكونوا النواة الأساسية في مثل هذه البرامج المتعلقة بالمهن المتخصصة والتي تعمل على سد الفجوة بين شركات القطاع الخاص والشباب الأردني.

هذا وقد عمل مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” المدعوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة – Unicef والمنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال – BDC على تصميم برنامج تدريبي متخصص بالشراكة مع الشركة الاردنية للطيران –JAV لمهنة مضيف الطيران الجوي لتكون البداية في مثل هذه البرامج والتي يتم من خلالها تدريب وتأهيل الشباب الاردني المؤهل والمهتم للعمل في مثل هذه المهن المتخصصة والنادرة في سوق العمل الأردني ومن ثم تشغيلهم من خلال منهجية التدريب المهني والعملي داخل بيئات العمل المختلفة للحصول على الخبرة المهنية الكافية للبدء بالعمل داخل الشركات المختلف.

وقد جاء تنفيذ هذا المشروع نتاجا لعملية تنفيذ العديد من البرامج المختلفة في نفس النهج التي لاقت نجاحا من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المهنية بطريقة مختلفة داخل الشركات والتي اختص فيها مركز تطوير الأعمال في الأونة الأخيرة والعديد من شركائنا من القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF.

وبين غالب حجازي المدير العام – مركز تطوير الأعمال بأن عملية التدريب المهني المنتهي بالتشغيل هي من أفضل الطرق التي تساهم برفع كفاءة الشباب الأردني وتساعد بتوفير فرصة عمل يسبقها منهجية تدريب مهني واضحة يكتسب من خلالها المستفيد أهم خطوات البدء والاندماج بسوق العمل المحلي والحد من معدلات البطالة التي يواجهها الشباب الأردني وتحفيزهم للاندماج بقطاع التدريب المهني والتقني المتخصص، وهذه الفرصة تحديدا هي الأولى من نوعها في السوق الأردني والتي ستكون البوابة للعمل على ادماج العديد من المهن المتخصصة في هذا المجال لاتاحة الفرصة للشباب الأردني للعمل في هذا القطاع الحيوي.

بدوره ركز بسام محسن المدير العام للشركة الأردنية للطيران على أهمية التعاون المشترك مع مركز تطوير الأعمال في سبيل توفير فرص عمل ذات نوعية مختلفة تساهم في توظيف الشباب الأردني وتفتح آفاق عمل لهم والتي بدورها في تخفيف اعداد البطالة، وهذا يندرج ضمن الخطة والاستراتيجة الخاصة بالشركة الأردنية للطيران برئاسة الكابتن محمد الخشمان الذي يسعى دائما لفتح آفاق عمل أمام الشباب الأردني.