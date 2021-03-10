اتفاقية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا و”هواوي” لإنشاء أكاديمية متخصّصة

عمان-الغد– وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع شركة هواوي الأردن لإنشاء أكاديمية متخصّصة داخل الجامعة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس .

وتهدف الاتفاقية الى تدريب طلبة تخصصات تكنولوجيا المعلومات على أحدث التكنولوجيا التي تطبقها هواوي في مختلف أنحاء العالم بأشراف كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في الجامعة، وتعزيز مهارات الطلبة ومعارفهم بالجيل الخامس للاتصالات، وإثراء سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بالخبرات المميّزة .

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور صائب خريسات وعن هواوي مديرها التنفيذي في الاردن ولبنان جيان وانغ (إيثان) بحضور امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مامون الدبعي والسفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ .

وقال الدكتور خريسات ان توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الأردن مركزا اقليميا بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرص الجامعة على رعاية وتحفيز بيئة العمل الإبداعي لدى طلبة الجامعة بما يسهم في تعزيز التنافسية بينهم ورفد سوق العمل المحلي والإقليمي بالكفاءات العلمية المؤهلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الطلبة وتعرفهم على أحدث الإصدارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والحوسبة السحابية.

وأشار خريسات إلى سعي الجامعة الدائم إلى فتح قنوات التواصل وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات وشركات المجتمع المحلي بما يحقق الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، مبدياً سعادته بالاتفاقية التي تجسّر الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وستسهم في عملية تطوير المناهج الدراسية والخطط الاكاديمية المختلفة.

بدوره اكد جيان وانغ (إيثان ) ، حرص الشركة على تجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الوطنية ومع جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بشكل خاص لما تتمتع به من سمعة أكاديمية متميزة ومستوى متميز لخريجيها وخاصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

واضاف أن الشركة ستشارك خبراتها عالية المستوى مع طلبة الجامعة الذين يسعون إلى بناء وتعزيز قدراتهم في العديد من المجالات التكنولوجية ، ما يسهم في رفد السوق الأردني بالمؤهلات والخبرات اللازمة في هذا المجال.

من جهته قال نائب رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط سبيس لي عبر الاتصال المرئي التزام شركة هواوي بتطوير النظام الايكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن وتعزيز مهارات جيل الشباب لإعداد قادة المستقبل في هذا المجال الحيوي والمساهمة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

واكد حرص هواوي على تطوير وتدريب طلاب الجامعة في الاكاديمية التي ستعمل على تقديم تكنولوجيا متطورة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس التي تتبناها هواوي لتشغيلها في مختلف دول العالم ، مشيرا الى ان اتفاقية التعاون مع الجامعة تعد احد مبادرات الشركة في مجال رعاية المواهب المحلية من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم جهود التحول الرقمي في المملكة.

من جهته اكد السفير دونغ على المستوى الرفيع الذي وصلت له العلاقات الصينية الاردنية ودور الحكومة في توفير بيئة صحية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية ، مشيرا الى اهمية التعاون العلمي والثقافي ، واهمية انشاء اكاديمية هواوي في جامعة العلوم والتكنولوجيا والتي ستكون اضافة نوعية في تدريب طلبة الجامعة وتأهيلهم ليكونوا في مستوى طلبة اعرق الجامعات .

وبموجب الاتفاقية سيتم تدريب 200 طالب وطالبه سنويا على تقنيات الجيل الخامس (5G) لتعزيز الابداع والابتكار لدى الطلبة، كما سيتم إصدار شهادات معترف بها عالمياً للذين اجتازوا هذه الدورات التدريبية إضافةً على تدريبهم على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضمنت الاتفاقية وضع خوادم وبرمجيات تستخدم للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأمن المعلومات السيبراني، وموزعات وأجهزة تدريب للاتصالات على الجيل الخامس (5G)، وتبادل تدريب اعضاء هيئة التدريس في الصين من قبل شركة هواوي.

وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور اسماعيل الحميدي ومدير مركز الاتصالات والمعلومات الدكتور شادي الجوارنة .