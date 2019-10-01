اتفاقية بين جمعية المركز الإسلامي وأكاديمية “إبداع بلا حدود”

عمان – ضمن سياسة جمعية المركز الإسلامي الخيرية وسعيها المتواصل لتطوير برامجها واجراءاتها لتحسين اداء العاملين وقعت اتفاقية تعاون مع أكاديمية ابداع بلا حدود للتدريب والاستشارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي من خلال مراكزها 65 المنتشرة في المملكة.

حيث نصت الاتفاقية إلى التعاون في تقديم الاستشارات والدورات التدريبية لموظفي الجمعية والعمل على تنمية وتطوير مهاراتهم.

وسيكون افتتاح هذا التعاون بدورة تدريبية عن فنون الحوار والاقناع خلال الشهر المقبل.

يذكر ان دائرة التخطيط تأسست العام 2002 وتتكون من قسم التدريب وقسم التخطيط والدراسات وقسم الجودة وتعنى بدراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين وفق احتياجات برامج الجمعية، وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين الأداء ورفع الكفايات لهؤلاء العاملين ، إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأداء العام للجمعية، والمراجعة الدائمة للأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في الجمعية بغية تطويرها ورفع كفايتها وفاعليتها والعمل على تحليل بيئة العمل لبناء نظام جودة في الجمعية، وتحديد المؤشرات والمعايير اللازمة لذلك والتأكد من استمرار العمل بها.