اتفاقية بين “جهد” و”بلان انترناشونال” لتنفيذ برنامج “مواهب بلا حدود”

عمان- وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد”، ومنظمة بلان انترناشونال اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ برنامج ” مواهب بلا حدود” في محافظتي العاصمة والمفرق.

ويستهدف البرنامج، الممول من اليانصيب الوطني الهولندي، 3000 شاب وفتاة من الجنستين الأردنية والسورية في المناطق المستهدفة، عبر مجموعة من التدريبات المتعلقة بمهارات الحياة المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي.

ووقع الاتفاقية المديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية فرح الداغستاني، ومديرة مكتب منظمة بلان انترناشونال في الأردن منى عباس.

ويتضمن البرنامح، بموجب الاتفافية، شمول 500 مستفيد في سن 12 عام، في التعليم غير الرسمي وبرامج مهارات الحياة ، بالإضافة الى 1500 أخرين في الفئة العمرية من 13-17 ، في برامج التعليم غير النظامي، فيما يستهدف 1000 فتاة وشاب في الفئة العمرية من 18-24 عام في برامج التدريب المهني المتخصص والمهارات الحياتية وريادة الاعمال، وبما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.

كما يتضمن البرنامح، الذي ينفذ خلال 32 شهرا في معهد الملكة زين الشرف التنموي بمنطقة الهاشمي، و مركز جهد للدعم الاجتماعي في ماركا ومركز الاميرة بسمة للتنمية في المفرق، تشكيل 3 لجان مجتمعية من اليافعين والشباب من اللاجيئن والمجتمعات المستضيفة ضمن منهجية دعم الاقران للعمل كحلقات وصل في المشروع.

و أكدت الداغستاني خلال توقيع الاتفاقية، اعتزاز الصندوق بهذه الشراكة مع منظمة بلان انترناشونال، والعمل كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا البرنامح الذي تنسجم اهدافه مع مهام واهداف الصندوق في تعزيز فرص التنمية الشاملة والبشرية.

كما أكدت أهمية البرنامج في رفع كفاءة المستهدفين وتنمية قدراتهم ، ورفدهم بالمهارات المهنية والمعرفية اللازمة، مؤكدة حرص الصندوق، الذي تتوافر لديه البنية التحتية اللازمة، والخبرات العملية والعملية

ومنهجيات العمل اللازمة، على تحقيق كافة اهداف البرنامج وبما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة والمجتمعات المضيفة.

بدورها، قالت منى عباس، ان الهدف من هذه الشراكة الإستراتيجية مع “جهد”، هو تقديم الدعم التقني والمادي لطلاب المدارس اليافعيين لمساعدتهم على الوصول الى فرص تعليمية مناسبة مبينة ان 60 بالمئة من الفئات المستهدفة بالبرنامج من الاناث، ما يعكس جهود المنظمة على منظومة المساواة بين الجنسين.

وأكدت عباس، ان المنظمة تؤمن بالقدرات والخبرات المتراكمة للصندوق الاردني الهاشمي، ورؤيته التنموية ، مشيرة للتجارب السابقة الناجحة والمتميزة مع الصندوق في هذا المجال، في اطار النهج الشمولي المتكامل للجانبين.