اتفاقية بين “رويال كلوب” ومنتجع البحر الميت العلاجي

عمان- وُقِعَت بين برنامج ولاء المسافرين التابع للملكية الأردنية “رويال كلوب” وفندق ومنتجع البحر الميت العلاجي اتفاقية شراكة تجارية تتيح لأعضاء البرنامج فرصة تجميع أميال إضافية لقاء المبالغ التي يقومون بإنفاقها في الفندق. وبموجب الاتفاقية، يَمنح الفندق مشتركي برنامج “رويال كلوب” خمسة أميال تضاف إلى أرصدة حساباتهم في البرنامج لقاء كل دينار يقومون بإنفاقه في الفندق سواء في حال الإقامة أو مقابل استخدام المرافق والخدمات الأخرى التي يقدمها المنتجع لزواره.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج يولا اسحق والتي وقعت الاتفاقية مع مدير عام الفندق رمزي نزال أن الملكية الأردنية سعيدة بانضمام فندق البحر الميت العلاجي إلى شبكة شركاء برنامج المسافر الدائم “رويال كلوب” والتي تضم نخبة من البنوك المحلية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية الكبرى وشركات تأجير السيارات، مشيرة أن هذه الاتفاقية ستلاقي الترحيب من قبل عملاء الطرفين وبما يسهم في تعزيز الفرص التجارية لكليهما والإفادة من الامتيازات العديدة التي توفرها هذه الشراكة لهم. وأوضحت أن برنامج “رويال كلوب” المطَّوّر حديثاً يمتاز بالمرونة العالية وعدم انتهاء صلاحية الأميال المترصدة بحساب المسافر وإمكانية كسب الأميال بالسفر على طائرات الملكية الأردنية أو مع الشركات الأعضاء في تحالف oneworld أو من خلال شركاء البرنامج في قطاعات الأعمال المختلفة عبر تعاملاتهم ومشترياتهم اليومية، بحيث يمكنهم استبدال الأميال بتذاكر سفر مجانية أو ترفيع درجة السفر وغيرها من المكافآت. كما يمكنهم استخدام الأميال المترصدة بحساباتهم للتسوق من متجر “رويال كلوب” الإلكتروني الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من المنتجات التجارية ويوفر أكثر من 700 سلعة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأضافت أن البرنامج يتيح للأعضاء فرصة شراء الأميال أو تحويلها لحسابات مشتركين آخرين لمساعدتهم على استحقاق المكافأة التي يرغبون بها أو إهدائها أو التبرع بها؛ بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمزايا الجديدة.

بدورهِ أعربَ رمزي نزال عن سعادته بالشراكة مع الملكية الأردنية وبرنامج ولاء المسافرين “رويال كلوب”، مشيراً أن فندق ومنتجع البحر الميت العلاجي هو أول منتجع يتم افتتاحه في منطقة البحر الميت، حيثُ تأتي هذه الاتفاقية بهدف تقديم مزايا جديدة لعملاء الفندق من أعضاء البرنامج وزوار الأردن.