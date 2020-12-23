اتفاقية بين شومان ومصنع الأفكار لدعم الشباب

عمان- الغد – وقعت مؤسسة عبد الحميد شومان الثلاثاء، اتفاقية مع مصنع الأفكار (Techworks)، احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف دعم الشباب والمجتمع المحلي من خلال ريادة الاعمال والابتكار.

وتسعى الاتفاقية الى ضمان حصول الشباب والمجتمع المحلي، على الدعم والإرشاد اللازمين من أجل التقدم في الابتكار البيئي وتسريع بناء قدراتهم ونموهم بمساعدة الخبراء والمختصين.

ووقع الاتفاقية عن المؤسسة الرئيسة التنفيذية فالنتينا قسيسية وعن مصنع الأفكار المدير التنفيذي إسماعيل حقي.

وتقوم الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات، على مبدأ التعاون المشترك بين الجانبين للوصول إلى الهدف المطلوب، حيث يقدم مصنع الأفكار خبراته المعرفية والفنية المتعلقة بالتصنيع الرقمي، إضافة الى تدريب المدربين وتطوير البرامج وتقديم الدعم الفني للمبتكرين لتطوير نماذجهم المبدئية، كما تقوم المؤسسة من جهتها بتوفير فرص تدريبية لليافعين والشباب، لدعم ريادة الأعمال.

ويأتي مصنع الأفكار تنفيذا لنهج سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشباب وتحفيزهم على الابتكار والابداع، وسعيا لإيجاد مظلة متكاملة تجمع الباحثين والدارسين والمخترعين جنبا الى جنب من مختلف أنحاء الأردن، مثلما يأتي ليكون مركزا مثاليا للمبدعين المحليين والدوليين يتبادلون فيه الخبرات والأفكار، وبما يتيح لهم الوصول الى التكنولوجيا المتقدمة في مجالات أساليب التصنيع الرقمي المتقدمة، وهو بمثابة الحاضنة لأولئك الذين يرغبون بتطوير أفكارهم وإبداعاتهم الى منتجات يمكنهم من خلالها تسجيل براءات اختراع ذات جدوى اقتصادية.