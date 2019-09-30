اتفاقية بين “كريف”و “الأهلي للتأجير التمويلي”

عمان- وقّعت شركة المعلومات الائتمانية – كريف الأردن، اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني مع شركة الأهلي للتأجير التمويلي (مجموعة البنك الأهلي الأردني) وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب “كريف الأردن” أحمد عامودي المدير العام ومن جانب شركة الأهلي للتأجير التمويلي – دكتور نبال فريحات المدير العام بحضور كلا من الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي محمد موسى داوود والدكتور احمد عوض عبدالحليم نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني -نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي وذلك في مقرّ الإدارة العامة للبنك الأهلي الأردني.

ومن جانبه ثمن مدير عام “كريف الأردن ” احمد عامودي الجهود التي بذلت من قبل شركة الأهلي للتأجير التمويلي بانضمامها إلى خدمة الاستعلام الائتماني ما يدل على حرصها بتطبيق احدث ادوات تقييم مخاطر الائتمان من خلال خدمة الاستعلام الائتماني الأمر الذي سيساهم في دعم تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وكما تساعد في تسهيل الوصول الى منافذ التمويل بالنسبة المشاريع الناشئة، من خلال المعلومات الائتمانية المتوفرة ضمن قاعدة بيانات الشركة والمزودة من مصادرة موثوقة ومن مختلف القطاعات التمويلية المختلفة ، لم تكن متاحة لاستخدامها في عملية التقييم الائتماني سابقا. ومن جهته، صرّح مدير عام شركة الاهلي ” د.نبال فريحات ” ان إدارة الشركة مدركة لاهمية خدمات الاستعلام الائتماني لما لهذه الخدمة من أهمية كبيرة في دعم وتطوير نشاط الشركة المالي في المملكة كما انه يعتز بمثل هذه الشراكات لما لذلك من آثار ايجابية على نشاط الشركة مستقبلا من خلال ضبط مستوى المخاطر وزيادة حجم الأعمال. كما أكد “د.نبال فريحات “على أن الاستعلام الائتماني يساعد العاملين في مجال الائتمان على اتخاذ قرارات ائتمانية اعتمادا على قاعدة بيانات رسمية موثوقة المصدر، وتؤدي بالتالي إلى خدمة فئات متعددة من العملاء كما ان التحاق الشركة بخدمة الاستعلام الائتماني سوف ينعكس إيجاباً على أنشطة الشركة التشغيلية ومستوى المخاطر الذي سوف تتحمله مستقبلاً .

علما بان شركة الأهلي للتأجير التمويلي هي إحدى شركات البنك الأهلي الأردني ومن اوائل شركات العاملة في مجال التأجير التمويلي وتمتاز الشركة بتعدد منتجاتها التمويلية التي تناسب كافة الفئات والقطاعات في السوق المحلي وتعتبر من أكثر الشركات نموا وتوسعا في السوق المحلي.